My Style Rocks: All day outfit για κάθε περίσταση - Δείτε το trailer

Οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks έχουν σήμερα να παρουσιάσουν ένα look που μπορεί να χαρακτηριστεί «all day».

Δείτε το trailer:

Σύνολα που μπορούν να φορεθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ, outfits που με δύο κινήσεις μεταμορφώνονται ώστε να ταιριάζουν σε κάθε περίσταση της μέρας και φυσικά οι αλλαγές στο look θα γίνονται στο πλατό. Θα καταφέρουν οι fashionistas να κερδίσουν τις εντυπώσεις της κριτικής επιτροπής;

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή περιμένουν με ενδιαφέρον να δουν την προσέγγιση των κοριτσιών στο task της εβδομάδας. Οι βαθμολογίες όμως, εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Ο βαθμός που δίνει η Γεωργία στο look της Απολλεών ανοίγει τον ασκό του Αιόλου…

Social media:

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.