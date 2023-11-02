Romaland: Η παράσταση των Ανέστη Αζά και Πρόδρομου Τσινικόρη στη Στέγη

Η παράσταση των Ανέστη Αζά και Πρόδρομου Τσινικόρη, «Romáland – Mια φορά κι έναν καιρό ήταν και δεν ήταν», φιλοδοξεί να αφηγηθεί ένα ανεστραμμένο ταξίδι στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας μέσα από την οπτική γωνία των Ρομά. Ακολουθώντας την παράδοση του είδους του θεάτρου-ντοκιμαντέρ, η παράσταση διαμορφώνεται με τη συμμετοχή Ρομά πρωταγωνιστών, που αφηγούνται ζωντανά τις πραγματικές τους ιστορίες, στοχεύοντας να αναδείξει τους πολλαπλούς κοινωνικούς αποκλεισμούς που αντιμετωπίζουν και τις καθημερινές προσπάθειές τους να τους ξεπεράσουν. *Παίζουν: Γιώργος Βιλανάκης, Θεοδοσία Γεωργοπούλου, Αβραάμ Γκουτζελούδης, Αγγελική Ευαγγελοπούλου, Μέλπω Σαΐνη.

Παραστάσεις: 2-26 Νοεμβρίου 2023. Τετάρτη – Κυριακή 20:30

Εισιτήρια: 5 — 25 €. Προπώληση: ticketsonassis.org

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Λεωφόρος Συγγρού 107, Αθήνα. Τηλ: +30 210 900 5 800

Sexy Laundry: Σπύρος Παπαδόπουλος και Ρένια Λουιζίδου επιστρέφουν στο Θέατρο Κάππα

Το «Sexy Laundry» της Michele Riml επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο Θέατρο Κάππα. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου «ξαναπαντρεύονται» τη σεζόν 2023-2024 και πασχίζουν να διατηρήσουν ζωντανή την ερωτική τους επιθυμία στη σκηνή του Θεάτρου Κάππα. Ο Λάρι και η Άλις βρίσκονται σ’ ένα δωμάτιο πολυτελούς ξενοδοχείου, και με το εγχειρίδιο “Σεξ για αρχάριους” ανά χείρας, αμήχανοι προσπαθούν να βρουν τη χαμένη ερωτική επιθυμία και το το περασμένο μεγαλείο του πάθους τους. 25 χρόνια γάμου, 3 παιδιά, λίγα παχάκια, ολίγη φαλακρίτσα, πολλή γκρίνια, πολλή ανασφάλεια, πολλή αγάπη και ολίγον sex.

Σκηνοθεσία: Σπύρος Παπαδόπουλος.

Παραστάσεις: Από 2 Νοεμβρίου 2023. Τετάρτη στις 19:00, Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, Σάββατο στις 18:00 και 21:00, Κυριακή στις 20:00

Εισιτήρια: Τετάρτη 15€, Πέμπτη 20€, Παρασκευή 20€, Σάββατο απόγευμα 15€, Σάββατο βράδυ 20€, Κυριακή 20€, Φοιτητικό 15€, ΑΜΕΑ 15€. Προπώληση: more.com

Θέατρο Κάππα, Κυψέλης 2, Κυψέλη, Τηλ. 2107707227, 2108827000

Ο Μορρικόνε συναντά τον Ραχμάνινοφ: Φαντασία για πιάνο σε μια πρωτότυπη ιδέα του Ρένου Χαραλαμπίδη στο Μέγαρο

Μια Φαντασία για πιάνο του Θάνου Μαργέτη σε μια πρωτότυπη ιδέα του Ρένου Χαραλαμπίδη παρουσιάζουν Οι Φίλοι της Μουσικής την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου, ώρα 20:30, στην Αίθουσα Δ. Μητρόπουλος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Έργα των δύο συνθετών διαδέχονται το ένα το άλλο, φέρνοντας στο φως κρυφές συγγένειες. Πολλές φορές μουσικά μοτίβα του ενός συνυπάρχουν ταυτόχρονα με μουσικά μοτίβα του άλλου, ξαφνιάζουν αντιστικτικά και δημιουργούν ένα έργο «καινούργιο». Το μουσικό υλικό συνδέεται διαρκώς με μουσικές γέφυρες που εξασφαλίζουν τη συνεχή ροή της μουσικής πράξης, κάνουν πιο έντονη την αφηγηματική της δύναμη και χρωματίζουν το ονειρικό τοπίο συνάντησης των δύο συνθετών.

Πέμπτη 2/11, 20:30

Εισιτήρια: €18.00, €12.00, €8.00 εκπτωτικό. Προπώληση: megaron.gr

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 7282000 | Email: webmaster@megaron.gr | https://www.megaron.gr

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.