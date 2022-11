Μάικλ Σιν σε πρίγκιπα Ουίλιαμ: Τον κατακεραυνώνει που υποστηρίζει την ομάδα της Αγγλίας στο Μουντιάλ - Εντελώς ανάρμοστο

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ δεν έχει ακόμη ξεκινήσει και έχει ήδη προκαλέσει «τσουνάμι» αντιδράσεων, μεταξύ των οποίων, και την έντονη κριτική, που άσκησε ο ηθοποιός Μάικλ Σιν στον πρίγκιπα Ουίλιαμ μέσω Twitter.

Ο ηθοποιός δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν ο Ουίλιαμ, ο οποίος κατέχει τον τίτλο του πρίγκιπα της Ουαλίας, να υποστηρίζει ανοιχτά και δημόσια την εθνική ομάδα της Αγγλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

He can, of course, support whoever he likes and as Pres of FA his role makes visit understandable - but surely he sees holding the title Prince of Wales at same time is entirely inappropriate? Not a shred of embarrassment? Or sensitivity to the problem here? #PrinceofWales https://t.co/Hoanq9snXt