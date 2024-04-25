του Γιάννη Ανυφαντή

Το ενδεχόμενο να υπάρξουν συγκεκριμένες τροποποιήσεις στον Κανονισμό της Βουλής, οι οποίες θα προκύψουν κατόπιν προσεκτικής εξέτασης, εξετάζουν οι κοινοβουλευτικές Αρχές μετά τη χθεσινή πρωτοφανή επίθεση του Κωνσταντίνου Φλώρου στον Βασίλη Γραμμένο.

Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, έχουν γίνει ήδη κάποιες εισηγήσεις.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ως προς τον Κ. Φλώρο γίνεται αυτόματη περικοπή της αποζημίωσής του, λόγω αποπομπής του από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για 15 ημέρες.

Κοινοβουλευτικές πηγές σχολίαζαν πως δεν υπάρχει προηγούμενο «να κρατηθεί βουλευτής στο φρουραρχείο, να οδηγείται συνοδεία φρουράς, τυλιγμένος σε μία κόλλα δικογραφίας στη ΓΑΔΑ, να διανυκτερεύει εκεί και να καταθέτει σήμερα».

Σε ό,τι αφορά τον υβριστικό διάλογο, πριν την επίθεση, αυτός δεν προκύπτει από τα πρακτικά, άνθρωποι της φρουράς που χώρισαν τους δύο βουλευτές φέρονται να έχουν ακούσει τον κ. Φλώρο να λέει ότι επιτέθηκε στον Β.Γραμμένο εξαιτίας αυτών που είπε για τη μητέρα του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.