Πολυβραβευμένος παραγωγός, περιζήτητος DJ, δημιουργός ενός ολόκληρου κύματος, του «δικού του» μουσικού είδους, του electro swing, που την τελευταία δεκαετία σαρώνει στα charts, κατά κύριο λόγο χάρη στις δικές του επιτυχίες, όπως το Booty Swing και το All Night. Οι συστάσεις είναι σίγουρα περιττές για τον Parov Stelar, ειδικά για το ελληνικό κοινό που έχει δείξει πόσο πολύ τον αγαπά (και τα συναισθήματα είναι αμοιβαία αν κρίνουμε από τις επισκέψεις του στη χώρα μας) – κι όμως είναι δύσκολο να μην εντυπωσιαστείς από το βιογραφικό του Αυστριακού καλλιτέχνη, που μοιάζει να έχει το “άγγιγμα του Μίδα” είτε πρόκειται για τα δικά του κομμάτια, είτε για διασκευές/remix ήδη αγαπημένων hits (πρόκληση καθόλου εύκολη).

Με αφορμή την πολυαναμενόμενη headline εμφάνισή του στο φετινό Release Athens (με τους Telenova και την Jain στο πλευρό του) στις 15 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού, εμείς προσπαθούμε να προετοιμαστούμε (ψυχολογικά και χορευτικά) με 10 αγαπημένα μας remix (ή διασκευές) του καλλιτέχνη, που καταφέρνει το απίστευτο: να κάνει τις version του καλύτερες και από τα πρωτότυπα κομμάτια!

10 Der Kommissar – Falco (Parov Stelar Remix)

Ακόμα κι αν νομίζεις ότι το όνομα Falco δεν σου λέει τίποτα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις ακούσει το Rock Me Amadeus. Μπορεί ο Falco να δυσκολεύτηκε να κάνει διεθνή καριέρα, αλλά στην Αυστρία, την πατρίδα του Parov, άφησε εποχή, ειδικά με το ιδιαίτερο «Der Kommissar», ένα κομμάτι που γνώρισε ακόμα περισσότερη επιτυχία όταν το διασκεύασαν στα αγγλικά οι Βρετανοί After the Fire. Πάντως, ο Parov θέλησε να τιμήσει τον επιδραστικό Αυστριακό καλλιτέχνη, με ένα remix που φέρει το cult 80s τραγούδι στο «σήμερα» και καταφέρνει να το κάνει να ακούγεται ακόμα πιο cool.

Vienna Calling – Falco (Parov Stelar Remix)

Ο Parov Stelar έδειξε για ακόμη μια φορά την αγάπη του για τον Falco, αφού συμμετείχε στο αφιέρωμα της Sony Music, «Falco 60», με αφορμή τα 60 χρόνια από την γέννηση του θρυλικού Αυστριακού star, ο οποίος εφυγε πρόωρα από τη ζωή πριν από 26 χρονια, σε ηλικία 40 ετών. Για ακόμη μια φορά, ο αγαπημένος μας DJ απέδωσε τον πιο κατάλληλο και φρέσκο φόρο τιμής, με ένα απολαυστικό remix της μεγάλης επιτυχίας του Falco «Vienna Calling».

Keep on Dancing, feat Marvin Gaye

Το Keep on Dancing είναι η απόδειξη ότι μπορείς να αναδείξεις ακόμα και τα πιο εμβληματικά κομμάτια, να τους δώσεις νέα πνοή, αρκεί να τα σεβαστείς – και αυτό είναι κάτι που ο Parov ξέρει πολύ καλά να κάνει. Για τη φοβερή αυτή διασκευή, σάμπλαρε το επικό «Got to give it up» του Marvin Gaye, ένα κομμάτι που δεν έτυχε ίδιας μεταχείρισης από τον Robin Thicke και το αμφιλεγόμενο «Blurred Lines», αλλά δεν πειράζει, ευτυχώς υπάρχουν καλλιτέχνες, σαν τον Parov Stelar.

Kid Loco – Confessions (Parov Stelar Remix)

Από το «Party Animals & Disco Biscuits» του Kid Loco, έναν από τους καλύτερους trip hop/down tempo της περασμένης δεκαετίας, ο Parov Stelar επέλεξε το πιο νοσταλγικό κομμάτι και με το remix του κατάφερε να το κάνει ακόμα πιο νοσταλγικό, ακόμα πιο μελωδικό – και χάρη σε αυτόν ανακαλύψαμε ένα διαμαντάκι που ίσως να μην ακούγαμε αλλιώς.

