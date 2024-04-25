«Ο Μονομάχος»: Ο πιο πιστός «μονομάχος» είναι ο παππούς του - Δείτε το trailer

Ο Ευθύμης Γκαλιμάνης συνεχίζει από το προηγούμενο παιχνίδι και έχει απέναντί του ακόμα 40 ενεργούς αντιπάλους. Θέλει να τους εξοντώσει και να φύγει με όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα για να χαρεί ο αγαπημένος του παππούς που είναι φανατικός τηλεθεατής!

Ο 22χρονος φοιτητής Αρχιτεκτονικής ξεκινάει καλά και στην τρίτη ερώτηση, χρησιμοποιεί τις δύο βοήθειες που έχει στη διάθεσή του…

Ο Δημήτρης Κατσίκης από τη θέση 80 είναι ερευνητής στατιστικών ερευνών για φάρμακα και η παρατηρητικότητα είναι αυτό που τον χαρακτηρίζει. Άραγε, πόσο καλά έχει αξιολογήσει το γνωστικό επίπεδο των 100 αντιπάλων του;

Δημήτρης Κατσίκης

Ευθύμης Γκαλιμάνης

