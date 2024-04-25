H Jovana Jovic νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος της Volvo Car Hellas

Θα διαδεχθεί τον Edson Ishikawa (Έντσον Ισικάουα), ο οποίος ασκεί καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου στη Volvo Car Hellas από τον περασμένο Νοέμβριο. Ο κ. Ishikawa θα αναλάβει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου στη Volvo Car Portugal, διατηρώντας παράλληλα τη θέση του Head of International Markets (Επικεφαλής Διεθνών Αγορών) για την Ευρώπη.

Στη νέα της θέση, η κα Jovic φέρνει τη σημαντική της εμπειρία σε ηγετικές θέσεις στην οργάνωση της Volvo Cars στην Ευρώπη και την Ασία. Η απόφαση αυτή υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη στην ικανότητά της να εκπληρώσει με επιτυχία τα νέα της καθήκοντα και να ενισχύσει περαιτέρω την ηγετική ομάδα της Volvo Cars.

«Πεποίθησή μου είναι ότι το κλειδί για την ανάπτυξη ισχυρής ηγεσίας είναι η παροχή μιας σειράς από διαφορετικές εμπειρίες στους ανθρώπους, τόσο τοπικά όσο και σε κεντρικό επίπεδο», λέει ο Björn Annwall (Μπγιορν Άνβαλ), Γενικός Εμπορικός Διευθυντής και Αναπληρωτής CEO. «Προσφέροντας στα μέλη της ομάδας μας ευκαιρίες να αναλάβουν ρόλους που απαιτούν διαφορετικές ικανότητες, όχι μόνο εμπλουτίζουμε τη γνώση και την εμπειρία τους, αλλά καλλιεργούμε επίσης μια πιο δυναμική και προσαρμοστική κουλτούρα ηγεσίας μέσα στη Volvo Cars. Η δέσμευσή μας να καλλιεργούμε το ταλέντο με αυτό τον τρόπο είναι ουσιώδης για να εξασφαλίζουμε διαρκή επιτυχία και καινοτομία στον κλάδο μας.»

Σχετικά, ο Arek Nowinski (Άρεκ Νοβίνσκι), Επικεφαλής Volvo Cars Europe, τόνισε: «Είμαι πεπεισμένος ότι ο Edson και η Jovana θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν όλη την εμπειρία τους για να πετύχουν τους στόχους μας για ανάπτυξη στην περιοχή της Ευρώπης, καθώς και να διευθύνουν και να εμπνεύσουν τις ομάδες μας στην Πορτογαλία και την Ελλάδα αντίστοιχα.»

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη με την ανάληψη των νέων καθηκόντων μου», δήλωσε η Jovana Jovic. «Προσβλέπω στη στενή συνεργασία με το Επίσημο Δίκτυο της Volvo, ώστε, μαζί με την έμπειρη ομάδα της Volvo Car Hellas και με βάση τα ήδη εξαιρετικά αποτελέσματα της περσινής χρονιάς, να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τη θέση της εταιρείας στην ελληνική αγορά.»

Πηγή: skai.gr

