«Δεν φοβόμαστε να πάμε στην Εκκλησία και κανένας δεν μπορεί να φοβίσει τον οποιονδήποτε», απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ερωτηθείς για την προτροπή του κ. Βελόπουλου να μην πηγαίνουν οι βουλευτές στην εκκλησία.

Ειδικότερα, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «αν μπορούμε να πούμε ότι βγήκε κάτι θετικό από τη ρητορεία βίας είναι ότι έπεσαν οι μάσκες» και πρόσθεσε ότι κόμματα που μπήκαν στο Κοινοβούλιο με σημαία την εκκλησία αποδείχθηκαν ότι στην πράξη δείχνουν το εντελώς αντίθετο.

«Αυτές οι συμπεριφορές δεν εκφράζουν την Εκκλησία, συνολικά δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο με τις δράσεις της και αυτή την εικόνα να κρατήσουμε», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Απαντώντας σε ερώτησή για την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει με τον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη μη κατάθεση υπομνήματος στον Άρειο Πάγο κατά των Σπαρτιατών, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι «μιλάμε για ένα κόμμα που δεν μπορούσε να βρει αίθουσα για τέσσερα χρόνια για τη χρυσή Αυγή, δεν ψήφισαν τις τροπολογίες, μιλάμε για το κόμμα που δεν κατέθεσε υπόμνημα για τις εκλογές του 2023 και κατέθεσε εκπρόθεσμα για τις εκλογές του 2024. Είναι ξεκάθαρο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψαρεύει σε θολά νερά».

Ερωτηθείς για την κριτική αναφορικά με την υποψηφιότητα της Ελεονώρας Μελέτη, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «δεν υπάρχει υπόνοια ότι η κα. Μελέτη έχει οποιαδήποτε σχέση με την άκρα δεξιά, ήταν μία εκπομπή και η κα. Μελέτη αποφάσισε να συστρατευθεί με ένα κόμμα που πολέμησε την άκρα δεξιά».

Σε αντίστοιχη ερώτηση για την υποψηφιότητα του Φρέντη Μπελέρη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «είναι λυπηρό κόμματα να χρησιμοποιούν ακραία στοιχεία άλλης χώρας. Αυτά τα έχουμε ακούσει από ανθρώπους που θέλουν να πολεμήσουν τον κ. Μπελέρη στην Αλβανία».

Ο κ. Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση για δημοσίευμα της Καθημερινής, σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα θα συνδράμει με το αμυντικό σύστημα Crotale τη Γαλλία στους Ολυμπιακούς Αγώνες, απάντησε ότι «εφόσον ζητηθεί από τους συμμάχους μας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και δεν θα θέτει σε κίνδυνο την αμυντική προστασία της χώρας, αυτό θα γίνει, αλλά πάντα κατόπιν συντονισμού και συνεννόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επαναλαμβάνω, μιλάμε πάντα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και όταν υπάρχει κάτι νεότερο θα υπάρξει ενημέρωση».

Αναλυτικά, στην εισαγωγική τοποθέτησή του κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς της διαχείρισης υδάτων, της διαχείρισης και προστασίας των δασών, της αστικής ανθεκτικότητας, της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης και της ενεργειακής ασφάλειας.

Οι βασικές μεταρρυθμίσεις αφορούν:

1. στη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων για τα νερά της Θεσσαλίας που ανήκαν σε πολλαπλούς φορείς στον «Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία»,

2.στη δυνατότητα μεταβίβασης της ευθύνης για τα όμβρια ύδατα που σήμερα βρίσκεται υπό τη διαχείριση επί μέρους δήμων, στην ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ στις αντίστοιχες περιοχές ευθύνης της καθεμίας, ώστε να λειτουργούν ενιαία

3. στη μεγάλη μεταρρύθμιση στη διαχείριση των δασών. Στόχος είναι να ξεκινήσει η ενεργητική διαχείριση των ελληνικών δασών και προπαντός εκείνων των δασικών οικοσυστημάτων στη νότια Ελλάδα, που είναι πιο ευάλωτα στην κλιματική κρίση, ώστε να αρχίσουν να απομακρύνονται οι ποσότητες εύφλεκτης υπερβάλλουσας βιομάζας.

4. στην άμεση μαζική κινητοποίηση δασεργατών και μηχανημάτων, με τη δημιουργία συστήματος ενεργοποίησης των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας για τη δημιουργία μεγάλων αντιπυρικών ζωνών, σε περίπτωση μεγάλων δασικών πυρκαγιών

5. στη ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος παρακολούθησης του δομημένου περιβάλλοντος, του εντοπισμού και της κατεδάφισης των αυθαίρετων κατασκευών.

Με την μεταρρύθμιση αυτή, γίνεται για πρώτη φορά προτεραιοποίηση των κατεδαφίσεων και προτάσσονται όλα τα νέα αυθαίρετα κτίσματα, καθώς και σημαντικός αριθμός παλαιότερων αυθαίρετων που επιλέγονται με πολεοδομικά, χωροταξικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

6. Θεσπίζεται το Πρόγραμμα «Απόλλων» για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των ευάλωτων νοικοκυριών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, των Τοπικών και Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης ανά την Επικράτεια.

7. Θεσπίζονται μέτρα για την αύξηση του διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου, με στόχο την αύξηση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος.

8. Καθιερώνονται αυστηρά μέτρα κατά των ρευματοκλοπών και των στρατηγικών κακοπληρωτών λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, με στόχο τη μείωση των επιβαρύνσεων που υφίσταται ο μέσος καταναλωτής από τα φαινόμενα αυτά.

9. Βελτιώνονται και αποσαφηνίζονται διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού. Στόχοι της ρύθμισης είναι, αφενός να μην χαθούν οριζόντια οι περιβαλλοντικά ευνοϊκές διατάξεις του ΝΟΚ, με δεδομένο ότι είναι ίσως ο μοναδικός νόμος του Κράτους που κινητροδοτεί την υλοποίηση κατασκευών υψηλής ενεργειακής κατάταξης και αφετέρου να διασφαλιστεί ότι ο επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης δεν θα αλλοιώνει τα ειδικά χαρακτηριστικά των περιοχών.

Συγκεκριμένα, στις περιοχές με συντελεστή δόμησης έως 0,8 το επιπλέον ύψος στα κτίρια θα είναι έως 2 μέτρα. Στις περιοχές με συντελεστή δόμησης από 0,8 έως 1,6 το πρόσθετο ύψος θα φτάνει έως τα 2,5 μέτρα και στις περιοχές με συντελεστή δόμησης μεγαλύτερο από 1,6 το επιπλέον ύψος κτιρίου μπορεί να φτάσει έως 3 μέτρα.

Η σχετική ρύθμιση του Υπουργείου που θα έχει μεταβατικό χαρακτήρα μέχρι την έγκριση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων της χώρας, η οποία αναμένεται περί τα τέλη του 2025, δεν θα αναιρεί οριζόντια τον ισχύοντα ΝΟΚ, αλλά θα προβλέπει τον κλιμακωτό περιορισμό ανά περιοχή και περίπτωση.

Την εξέλιξη του εξοπλιστικού προγράμματος "ΑΙΓΙΣ" ύψους 2,1 δις ευρώ παρουσίασε χθες ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εναέρια και επίγεια μέσα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, 7 Canadair, 10 ελικόπτερα μεσαίου τύπου, 25 αμφίβια μονοκινητήρια αεροσκάφη, 1100 οχήματα της πυροσβεστικής κ.α, εξοπλισμό και μέσα υποστήριξης επιχειρησιακού συντονισμού, δηλαδή 3 ελικόπτερα μεσαίου τύπου, 3 αεροσκάφη εναέριας επιτήρησης, 3 ελικόπτερα μεσαίου τύπου, 1 δικινητήριο αεροσκάφος, 101 drones, κινητά κέντρα επιχειρήσεων.

Ακόμη, συστήματα προειδοποίησης και μέσα πρόληψης, όπως η εθνική βάση δεδομένων, τεχνητή νοημοσύνη, συστήματα πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης, μετεωρολογικούς σταθμούς και ραντάρ, αναβάθμιση του 112 με ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών κ.α. καθώς και αναβάθμιση υποδομών και εγκαταστάσεων.

Ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι μέσα σε 9 μήνες προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί προϋπολογισμού 1,5 δις ευρώ, ενώ, έργα άλλων 320 εκατομμυρίων θα προκηρυχθούν μέχρι το τέλος Μαΐου ανεβάζοντας το ποσό σε 1 δις 820 εκ. ευρώ και πριν τον Αύγουστο το ΑΙΓΙΣ θα έχει ολοκληρωθεί στο σύνολο του. Οι παραλαβές των έργων θα αρχίσουν από το 2025.

Ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, αναφερόμενος στην κλιματική κρίση, τόνισε πως: «Πρόκειται για ακραία φαινόμενα της εποχής, τα οποία, όμως, δηλώνουν ένα και μόνο πράγμα: τίποτα, μα τίποτα, δεν θα είναι όπως χθες. Και ότι είναι υποχρέωσή μας να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες. Κυρίως, όμως, να αντιληφθούμε ότι η πρόληψη, η καταστολή και η αποκατάσταση -όπου αυτή χρειάζεται- γίνονται πλέον ένα αναγκαίο τρίπτυχο, έχοντας πάντα ως ιερή προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Επεσήμανε ακόμα πως «Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για αδράνεια, ούτε υπάρχει περιθώριο για εγκληματική αδιαφορία. Στο μέτρο του δυνατού έχουμε κάνει ό,τι μπορούσαμε καλύτερο για να μας βρει το φετινό καλοκαίρι όσο το δυνατόν πιο προετοιμασμένους. Με περισσότερους πυροσβέστες, με νέους δασοπυροσβέστες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα, να παρεμβαίνουν μέσα στη φωτιά».

Είχαμε δεσμευθεί από την πρώτη κιόλας στιγμή που αντιμετωπίσαμε τέτοιου είδους φαινόμενα, όπως οι περσινές μεγα-πυρκαγιές, ότι πρέπει κάθε χρόνο να είμαστε όλο και πιο έτοιμοι.

Σε καμία περίπτωση, δεν γίνεται από την μια στιγμή στην άλλη να πούμε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε φαινόμενο. Αλλά με σιγουριά μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ενισχυθεί σε ανθρώπινο δυναμικό, μέσα πυρόσβεσης και προληπτικά μέτρα.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε, χθες, η έκδοση ομολόγου 30ετούς διάρκειας, στην οποία προχώρησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Η έκδοση του 30ετους ομολόγου αποτελεί «σημαντική επιτυχία για τη χώρα» όπως σημείωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης. «Είναι ακόμα μια ψήφος εμπιστοσύνης των επενδυτών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας», επεσήμανε.

Η ελληνική έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 11 φορές, καθώς οι προσφορές των επενδυτών ξεπέρασαν τα 33 δισ. ευρώ, ενώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε σε επίπεδο που πιστοποιεί την επενδυτική βαθμίδα και συγκρίνεται ευθέως με τα αντίστοιχα επιτόκια άλλων χωρών της Ευρωζώνης.

Η χθεσινή επιτυχία αντανακλά και τις θετικές εκτιμήσεις των διεθνών οίκων αξιολόγησης, οι οποίες εδράζονται στη σοβαρή δημοσιονομική πολιτική, που εφαρμόζει και θα συνεχίσει να εφαρμόζει με συνέπεια η ελληνική Κυβέρνηση.

Παρουσιάστηκε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η έναρξη λειτουργίας της πιλοτικής εφαρμογής του συστήματος ανέπαφων πληρωμών με τραπεζική κάρτα, smartphone ή smartwatch στα λεωφορεία των γραμμών Express του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Η νέα αυτή υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ, ως τα τέλη του χρόνου.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, κατά την παρουσίαση αναφέρθηκε στα οφέλη της για τους επιβάτες και τους συγκοινωνιακούς φορείς. Όπως είπε, η εφαρμογή αυτή:

• προσαρμόζει τις αστικές συγκοινωνίες στη σύγχρονη εποχή,

• προάγει την έξυπνη κινητικότητα,

• διευκολύνει τους επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς,

• ενθαρρύνει περαιτέρω τη χρήση τους από τους πολίτες, αλλά και τους επισκέπτες της πρωτεύουσας,

• περιορίζει το κόστος μετακινήσεων και

• συμβάλλει στην αύξηση των εσόδων των συγκοινωνιακών φορέων.

Στην παρουσίαση για τα έργα ανάταξης της Θεσσαλίας μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα Daniel και Elias παρευρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Τόνισε πως η ανάταξη της Θεσσαλίας είναι ένα εθνικό στοίχημα που θα το κερδίσουμε.

Συνολικά πάνω από 3 δις. Ευρώ θα διατεθούν για την αποκατάσταση των ζημιών. 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, αφορούν μόνο τις οδικές, τις σιδηροδρομικές υποδομές, καθώς και την αποκατάσταση των σχολείων. Από αυτά 600 εκατομμύρια προέρχονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα υπόλοιπα είναι πόροι του ΕΣΠΑ αλλά και του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε πως «Το Ταμείο Ανάκαμψης, ένα πρόσθετο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο η κυβέρνησή μας το διαπραγματεύτηκε και το αποτύπωμα του οποίου φαίνεται ήδη σε ολόκληρη την επικράτεια».

Ο Πρωθυπουργός παρέστη στην εκδήλωση για την παράδοση του τμήματος Λαμία - Καλαμπάκα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, υπογραμμίζοντας πως ο σχεδιασμός και η ολοκλήρωση των μεγάλων έργων είναι μια διαρκής διαδικασία, η οποία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Με την παράδοση των πρώτων 135 χιλιομέτρων του τμήματος Λαμία - Καλαμπάκα:

- ο χρόνος διαδρομής από την Αθήνα έως τα Τρίκαλα μειώνεται στις 3 ώρες

- ενώ ο χρόνος διαδρομής από την Αθήνα στην Καρδίτσα στις 2 ώρες και 35 λεπτά.

Με την ολοκλήρωση και του τμήματος Καλαμπάκα - Εγνατία Οδός:

- η διαδρομή από τη Λαμία έως την Εγνατία Οδό πρόκειται να διαρκεί 1 ώρα και 45 λεπτά.

- από την Αθήνα στα Γρεβενά 4 ώρες και

- και από την Αθήνα προς το Μέτσοβο και την Καστοριά 4,5 ώρες.

Οι δρόμοι αυτοί συμβάλλουν στην εθνική στρατηγική για τη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων στο μισό, έως το 2030 και έχει αποδειχθεί πως κάθε φορά που παραδίδεται ένας αυτοκινητόδρομος έχουμε σημαντική μείωση των τροχαίων.

Στόχος μας οι ταχύτερες, ασφαλέστερες και οικονομικότερες μετακινήσεις και γι' αυτό συνεχίζουμε τα μεγάλα έργα υποδομής.

Το 2019 όταν ανέλαβε η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξεκινήσαμε να ξεπαγώνουμε τα μεγάλα έργα που είχαν μείνει στο συρτάρι και τώρα το ένα μετά το άλλο παραδίδονται στους πολίτες για να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους και να προσδώσουν πρόσθετα αναπτυξιακά οφέλη σε κάθε τοπική κοινωνία.

Ενεργοποιήθηκε από χθες η «Κάρτα του Αγρότη», η οποία θα διατίθεται σε γεωργούς και κτηνοτρόφους οι οποίοι δικαιούνται αγροτικών επιδοτήσεων.

Μέσω της κάρτας δίνεται στον δικαιούχο η δυνατότητα να κάνει αγορές από επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσονται στις κατηγορίες αυτών που εμπορεύονται προϊόντα σχετιζόμενα με τις ανάγκες των παραγωγών και να εξοφλεί οφειλές σε πιστοποιημένους φορείς υποβολής Δήλωσης Ενιαίας Ενίσχυσης.

Επιπλέον οι παραγωγοί μπορούν με την κάρτα να εξοφλούν τρέχουσες οφειλές τους στον ΕΛΓΑ, τον ΟΓΑ, το Δημόσιο, δαπάνες έκδοσης και χρήσης εργοσήμου καθώς και το κόστος αίτησης αγροτικών ενισχύσεων.

Αυξημένος είναι κατά 125 εκ. ευρώ ο νέος προϋπολογισμός των Σχεδίων Βελτίωσης για τις Περιφέρειες, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Λαμβάνοντας υπόψη των αυξημένο αριθμό αιτήσεων ο προϋπολογισμός της δράσης φτάνει πλέον τα 305 εκ. ευρώ. Η αύξηση αυτή καλύπτει κατά μέσο όρο το 75,6% της αιτούμενης δημόσιας δαπάνης.

Μέσω της δράσης, δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων από φυσικά και νομικά πρόσωπα, στις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις.

Ως επιλέξιμες επενδύσεις μπορεί να κριθούν όλα τα πάγια επενδυτικά αγαθά που είναι καινούρια και αμεταχείριστα, προσαρμόζονται λειτουργικά στις συνθήκες και στις δραστηριότητες της εκμετάλλευσης και έχουν δυναμικότητα, μέγεθος και ποσότητα ανάλογες της παραγωγικής ικανότητας της εκμετάλλευσης. Επίσης ενισχύονται οι αναγκαίες μελέτες και το απαραίτητο λογισμικό.

Στόχος είναι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους αγρότες, στις νέες πιο απαιτητικές συνθήκες της εποχής και να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα και τον εκσυγχρονισμό του.

Στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εντάσσεται το έργο «Εξοικονόμηση ενέργειας σε επιχειρήσεις - Φωτοβολταϊκά στις επιχειρήσεις», συνολικού προϋπολογισμού 161.502.400 ευρώ.

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στη χρηματοδοτική στήριξη επιχειρήσεων σε όλη την Επικράτεια, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας, για την εγκατάσταση μπαταριών σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς, με στόχο την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, τη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, καθώς και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η σχετική απόφαση ένταξης υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκο Παπαθανάση και Υπουργείο ευθύνης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αύριο, Παρασκευή 26 Απριλίου, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Δήλεσι και τον Ωρωπό, όπου, μαζί με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο θα επισκεφτούν δομές της Αρχιεπισκοπής Αθηνών: παιδικούς σταθμούς και ένα κέντρο γεροντολογίας.

Την Μ. Δευτέρα, 29 Απριλίου θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου.

