Αύξηση 2,4% σημείωσε το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά το δ' τρίμηνο πέρυσι σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 33,75 δισ. ευρώ σε 36,27 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 5,8% σε σύγκριση με το δ' τρίμηνο του 2022, από 37,3 δισ. ευρώ σε 39,5 δισ. ευρώ.

Ενώ, το ποσοστό αποταμίευσης, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -8,9% το δ' τρίμηνο του 2023, σε σύγκριση με -10,6% το δ' τρίμηνο του 2022.

Σύμφωνα επίσης με τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων από την ΕΛΣΤΑΤ:

Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ανήλθαν στο ποσό των 3,8 δισ. ευρώ. Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 20,1% σε σύγκριση με 19,9% το δ' τρίμηνο του 2022.

Στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών καταγράφηκε έλλειμμα 6,23 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 8,45 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το δ' τρίμηνο του 2022. Ειδικότερα, η αξία των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκε 4,43%, ενώ η αξία των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκε 2,21%.

Ο τομέας της Γενικής Κυβέρνησης παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 0,7 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το δ' τρίμηνο του 2022 που η καθαρή λήψη ήταν 0,3 δισ. ευρώ. Επιπρόσθετα, το δ' τρίμηνο του 2023 καταγράφηκε πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων 1,11 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 2,07 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 5,13 δισ. ευρώ το δ' τρίμηνο του 2023, ενώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 η καθαρή λήψη δανείων ανέρχονταν σε 6,38 δισ. ευρώ.

