Δεκάδες φάλαινες - πιλότοι (ή μαυροδέλφινα), κήτη που μπορούν να φτάσουν έως και έξι μέτρα μήκος, εξόκειλαν σε ακτή στο νοτιοδυτικό άκρο της Αυστραλίας.

Ο συνολικός αριθμός των μαυροδέλφινων που εξόκειλαν στον όρμο Τόμπι, νότια του Περθ, ενδέχεται να φτάνει τα 160, και οι πιθανότητες επιβίωσής τους θεωρούνται ελάχιστες, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Είκοσι έξι από αυτά ήταν ήδη νεκρά όταν βρέθηκαν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πάρκων και Πανίδας της πολιτείας Δυτική Αυστραλία, η οποία απέστειλε εσπευσμένα στην περιοχή «εργαζόμενους σε υπηρεσίες προστασίας της φύσης, ειδικούς των επιστημών της θάλασσας και κτηνιάτρους».

Το προσωπικό που εστάλη εκεί θα προσπαθήσει να τραβήξει κάποια από τα κήτη στα ανοιχτά, αλλά «η ευθανασία των κητών που εξοκείλουν δείχνει εν γένει να αποτελεί τη λύση» την πιο ενδεδειγμένη για να γλιτώσουν από ένα παρατεταμένο μαρτύριο, υπογραμμίζει η Υπηρεσία.

Ολοένα και συχνότερα εντοπίζονται κήτη που έχουν εξοκείλει μαζικά σε ακτές στον κόσμο, ενώ τα αίτια του φαινομένου αυτού δεν έχουν εξακριβωθεί επιστημονικά μέχρι σήμερα.

Τον Ιούλιο δεκάδες μαυροδέλφινα πέθαναν αφού εξόκειλαν στην ακτή Τσέινες, περίπου 400 χιλιόμετρα ανατολικά του όρμου Τόμπι.

