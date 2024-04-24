Starlink: «Οι δορυφόροι του Μασκ μας δηλητηριάζουν σιγά-σιγά»

Πρώην φυσικός της NASA προειδοποιεί την ανθρωπότητα: Οι φτηνοί δορυφορικοί «μεγααστερισμοί» - όπως το Starlink του Έλον Μασκ - θα μπορούσαν να διαταράξουν τη μαγνητόσφαιρα της Γης εκθέτοντας κάθε ζωντανό οργανισμό σε «θανατηφόρες κοσμικές ακτίνες».

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5.504 δορυφόροι Starlink σε τροχιά, εκ των οποίων οι 5.442 είναι λειτουργικοί. Ωστόσο, έχουν προγραμματιστεί δεκάδες χιλιάδες ακόμη.

Σύμφωνα με την DailyMail, η μελέτη της Δρ. Sierra Solter-Hunt βασίζεται σε εκτιμήσεις ότι το SpaceX του Μασκ σκορπάει στην ατμόσφαιρα της Γης πάνω από 21,3 τόνους διαστημικών σκουπιδιών από τους δορυφόρους ασύρματου διαδικτύου κάθε ώρα - δημιουργώντας ένα μεταλλικό στρώμα «αγώγιμων σωματιδίων» στην τροχιά της Γης.

Πηγή: skai.gr

