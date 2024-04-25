Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση που ξέσπασε λίγο πριν τις 12 μετά το μεσημέρι, στον Άγιο Στέφανο στη Μονεμβασιά Λακωνίας.
Σύμφωνα με τη πυροσβεστική δεν κινδυνεύει κατοικημένη περιοχή.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 11 οχήματα και ένα ελικόπτερο ενώ συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
Πηγή: skai.gr
- Υπουργείο Ανάπτυξης: Στα 10 ευρώ η τιμή του αρνιού φέτος- Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι και τα πασχαλινά προϊόντα
- Μαζεύουν το αυτοσχέδιο μνημείο στο σημείο δολοφονίας του Άλκη Καμπανού – Αίτημα για κανονικό μνημείο
- ΕΔΕ για τις συνθήκες νοσηλείας του Δημήτρη Καλλιάνου διέταξε η διοίκηση του Αττικού Νοσοκομείου
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.