Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση που ξέσπασε λίγο πριν τις 12 μετά το μεσημέρι, στον Άγιο Στέφανο στη Μονεμβασιά Λακωνίας.

Σύμφωνα με τη πυροσβεστική δεν κινδυνεύει κατοικημένη περιοχή.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 11 οχήματα και ένα ελικόπτερο ενώ συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Πηγή: skai.gr

