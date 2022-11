Θέλετε να αγοράσετε τα γυαλιά ηλίου της θρυλικής Τζόαν Ντίντιον; - Με 27.000 δολάρια θα γίνουν δικά σας

Μία ιδιαίτερη δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στο Stair Galleries στη Νέα Υόρκη, με άρωμα Τζόαν Ντίντιον, που έφυγε από τη ζωή στις 23 Δεκεμβρίου του 2021. Επιπλα, έργα τέχνης καθώς και τα βιβλία της αείμνηστης Αμερικανίδας συγγραφέως και δημοσιογράφου αγοράστηκαν κατά πολλές χιλιάδες δολάρια πάνω από τις εκτιμήσεις.

Οπως ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου πωλήθηκαν για £27.000, ένα γραφείο από καρυδιά που αγοράστηκε κάποτε από τους γονείς της πωλήθηκε για $60.000 με εκτίμηση μόλις $8.000 με 12.000. Το ρολόι γραφείου «που φαίνεται να μην λειτουργεί» όπως σημείωσε η διαδικτυακή πλατφόρμα Bidsquare - εκτιμήθηκε μεταξύ $100-200. Πουλήθηκε για $35.000.

looking at the didion auction and honestly whenever I die just auction all the things in my house off for no more than four dollars per item, no matter what it is, and let the 15 people who would be interested battle it out for all the weird old t shirts, bobbleheads and whatnot