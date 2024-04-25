Εντός τους δεύτερου 15νθήμερου του Ιουλίου θα γίνει η καταβολή των αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας, οι οποίοι επλήγησαν από τη θεομηνία «Ντάνιελ», όπως τόνισε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Κελέτσης σε συνάντηση που είχε με την Ομοσπονδία Κτηνοτροφικών Συλλόγων και Κτηνοτρόφων Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Συζητήθηκε επίσης το θέμα πληρωμής των κοινοτικών ενισχύσεων, με τον κ. Κελέτση να τονίζει ότι τα χρήματα αναμένεται να πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων εντός της Μεγάλης Εβδομάδας, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΥΠΑΑΤ.

Στάθηκαν στα ζητήματα που υπάρχουν αναφορικά με το Μέτρο 5.2, το οποίο αφορά την πλήρη και δωρεάν αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου αλλά και την εξ ολοκλήρου δωρεάν ανακατασκευή σταβλικών εγκαταστάσεων και αποκατάσταση εξοπλισμού, με τον αρμόδιο υφυπουργό να ζητά από την Ομοσπονδία να καταθέσει τις προτάσεις της.

Τέλος, οι δυο πλευρές αναφέρθηκαν στο θέμα των ελέγχων τόσο στην φέτα όσο και στα αμνοερίφια κατά την τρέχουσα περίοδο του Πάσχα και τα προβλήματα που υπάρχουν από την έλλειψη κτηνιάτρων.

Οι κτηνοτρόφοι σημείωσαν μεταξύ άλλων ότι η άμεση λύση των προβλημάτων αποτελεί μονόδρομο για την επιβίωση του κλάδου.

Από την πλευρά του ο κ. Κελέτσης, τόνισε ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται τόσο στην φέτα όσο και στα αμνοερίφια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.