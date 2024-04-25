«Δεν θέλουμε καμία ψήφο από την ακροδεξιά. Καμία ψήφο από τους Σπαρτιάτες» λέει ο ξάδελφος του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιος Ευρωβουλευτής, Βασίλης Κασσελάκης μετά το σάλο που ξέσπασε από τις χθεσινές του δηλώσεις στο Kontra Channel ο οποίος ανέφερε ότι είναι «ευπρόσδεκτες οι ψήφοι τους».

«Σε χθεσινή μου τοποθέτηση στην εκπομπή της κυρίας Νατάσας Γιάμαλη στο Κόντρα κι απατώντας σε ερώτηση που αφορά τις ψήφους των Σπαρτιατών εξέφρασα την προσωπική άποψη πως κάθε ψήφος αντιμετωπίζεται με σεβασμό. Από κει και πέρα τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ όσο και ο Πρόεδρος του Στέφανος Κασσελάκης έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν θέλουμε καμία ψήφο από την ακροδεξιά. Καμία ψήφο από τους Σπαρτιάτες» επισημαίνει ο Βασίλης Κασσελάκης με ανάρτησή του στα social media.

Χθες, ο Βασίλης Κασσελάκης μιλώντας στο Kontra Channel τόνισε χαρακτηριστικά: «Κοιτάξτε, το παράδοξο είναι ότι κυβερνήσεις οι πολιτικές των οποίων έχουν οδηγήσει και στην άνοδο τέτοιων ακροδεξιών κινημάτων προσπαθούνε να τις απαγορεύσουνε. Το τι ψηφίζει ο καθένας, η ψήφος είναι μια έκφραση ελευθερίας και αυτόνομης σκέψης, οπότε το τι ψηφίζει ο καθένας, καλά κάνει. Ευπρόσδεκτες είναι» και πρόσθεσε: «Από εκεί και πέρα, η ΝΔ με τρεις αποτυχημένες απόπειρες νομοθέτησης (την) έκανε τελικά και απαγορευτήκανε από τον Άρειο Πάγο».

Ρωμανός: Σε κανονικό κόμμα θα είχε διαγραφεί

Σε ανακοίνωσή του για τη δήλωση του ξαδέρφου του Στέφανου Κασσελάκη ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Νίκος Ρωμανός αναφέρει ότι «σε ένα κανονικό κόμμα, ο κ. Κασσελάκης θα είχε ήδη διαγραφεί. Αλλά ένα κανονικό κόμμα θα κατέθετε και υπόμνημα στον Άρειο Πάγο εμπρόθεσμα και δεν θα έπαιζε το γελοίο θέατρο που είδαμε προχθές».

Ο Νίκος Ρωμανός σημειώνει ότι «χθες, ο Άρειος Πάγος αποφάσισε ότι οι Σπαρτιάτες δεν θα συμμετάσχουν στις Ευρωεκλογές. Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος των Σπαρτιατών κ. Στίγκας χαρακτηρίζει αξιοπρεπή τον κ. Κασσελάκη που δεν κατέθεσε υπόμνημα για την υπόθεση. Το ίδιο βράδυ, ο ξάδερφος του κ. Κασσελάκη και υποψήφιος Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει ευπρόσδεκτες τις ψήφους των Σπαρτιατών. Και όλα αυτά, την ημέρα του ξυλοδαρμού στη Βουλή, με πρωταγωνιστή βουλευτή που ψηφίστηκε με τους Σπαρτιάτες».

Όπως λέει ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ «επίσης, ένα κανονικό κόμμα δεν θα συνέπλεε με τη Χρυσή Αυγή διαχρονικά σε μια σειρά υποθέσεων, όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα έβρισκε αίθουσα για να δικαστούν. Δεν θα ψήφιζε νόμους μαζί τους, με τον τότε πρόεδρο της Βουλής κ. Νίκο Φίλη να λέει ότι «δεν υπάρχουν μη ευπρόσδεκτες ψήφοι». Δεν θα συνδιαδήλωναν στις εποχές της πάνω και της κάτω πλατείας, όταν μαζί έριξαν την Κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου».

«Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι όσο κι αν αλλάζει η βιτρίνα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αλλάζει!», καταλήγει ο Νίκος Ρωμανός.

ΣΥΡΙΖΑ: Προκλητικό να μας κουνάει το δάχτυλο η ΝΔ

Σε ανακοίνωσή του το μεσημέρι της Πέμπτης ο ΣΥΡΙΖΑ επιτίθεται στη ΝΔ αναφέροντας ότι «είναι προκλητικό να κουνάει το δάκτυλο η ΝΔ στον ΣΥΡΙΖΑ για σχέσεις με την Ακροδεξιά» χωρίς να τοποθετηθεί ευθέως για τη δήλωση του Βασίλη Κασσελάκη.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Είναι προκλητικό να κουνάει το δάκτυλο η ΝΔ στον ΣΥΡΙΖΑ για σχέσεις με την Ακροδεξιά. Το κόμμα που έχει αντιπρόεδρο προερχόμενο από το ΛΑΟΣ. Το κόμμα που έχει ως νούμερο 2 στο Μέγαρο Μαξίμου τον «τσεκουράτο» Μάκη Βορίδη. Το κόμμα που παρουσίασε με δόξες και τιμές ως υποψήφια ευρωβουλευτή την Ελεονώρα Μελέτη που ξέπλενε τον φασίστα Χρυσαυγίτη, καταδικασμένο ως αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης με τηλεοπτική της συνέντευξη. Η ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη και η Ακροδεξιά είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Εκεί, άλλωστε, στις ολοκληρωτικές αντιλήψεις και την τοξικότητα της Ακροδεξιάς, παραπέμπουν οι ωμές παραβιάσεις του κράτους δικαίου για τις οποίες εγκαλείται η Ελλάδα από το State Department, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την Κομισιόν και το Ευρωκοινοβούλιο. Μαζί με την Ακροδεξιά καταψήφισαν οι ευρωβουλευτές της ΝΔ το ψήφισμα - κόλαφο του Ευρωκοινοβουλίου έχοντας απέναντι το σύνολο των προοδευτικών δυνάμεων. Δυστυχώς για τη ΝΔ όλοι γνωριζόμαστε καλά σε αυτό τον τόπο.

Να προσθέσουμε ότι μόνο ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ευθέως και απερίφραστα ότι ΔΕΝ θέλουμε τις ψήφους των ακροδεξιών μορφωμάτων. Τολμάει ο κ. Μητσοτάκης να πει το ίδιο; Τον προκαλούμε...» .

Πηγές από την Κουμουνδούρου εξάλλου ανέφεραν ότι ο Στέφανος Κασσελάκης είναι ο πρώτος και μοναδικός πολιτικός αρχηγός ο οποίος ξεκαθάρισε με απόλυτο τρόπο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επιθυμεί τις ψήφους των Σπαρτιατών, τονίζοντας ότι «σημείωσε μάλιστα με απόλυτο τρόπο πως οι ψήφοι της ακροδεξιάς βρίσκονται σε σύγκρουση με τις αξίες μας».

«Περιμένουμε και από τους κ.κ. Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη ανάλογη ξεκάθαρη τοποθέτηση», υπογραμμίζουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

