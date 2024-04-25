Ξεπέρασαν τις 24.000 οι Ακαδημαϊκές Ταυτότητες που έχουν αποθηκευτεί στο Gov.gr Wallet. Συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί και αποθηκευτεί 24.058 Ακαδημαϊκές Ταυτότητες για τα μέλη των ελληνικών Πανεπιστημίων (φοιτητές, διδάσκοντες, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό), καθώς και το ερευνητικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό ερευνητικών φορέων. Μέσα από τη νέα δυνατότητα, οι δικαιούχοι μπορούν να εκδίδουν γρήγορα και απλά τη νέα ψηφιακή Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, να την αποθηκεύουν στο κινητό τους και να την επιδεικνύουν, όπου απαιτείται.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα αποτελεί το έβδομο έγγραφο που εντάσσεται στο Gov.gr Wallet. Η συγκεκριμένη εφαρμογή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να έχουν στο κινητό τους τηλέφωνο το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, το Δίπλωμα Οδήγησης, την Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας και την Ψηφιακή Κάρτα Ανεργίας (ΔΥΠΑ), το Σήμα Δακτυλίου για ελεύθερη πρόσβαση στον δακτύλιο της Αθήνας και τα στοιχεία οχήματος (MyAuto).

Μέχρι σήμερα στο Gov.gr Wallet έχουν εκδοθεί και αποθηκευτεί 2.508.670 δελτία αστυνομικής ταυτότητας, 1.999.288 διπλώματα οδήγησης, 39.419 κάρτες αναπηρίας, 121.414 κάρτες ανεργίας (ΔΥΠΑ), 48.518 σήματα δακτυλίου και 538.584 «Φάκελοι» αυτοκινήτου (MyAuto).

