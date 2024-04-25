Τραγούδια του Τζόνι Κας που ανακαλύφθηκαν εκ νέου έχουν συμπεριληφθεί σε νέο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει από τον γιο του, Τζον Κάρτερ Κας.

Το άλμπουμ με τίτλο «Songwriter» ηχογραφήθηκε αρχικά από τον τραγουδιστή της κάντρι Τζόνι Κας στα LSI Studios, στο Νάσβιλ το 1993, μια δεκαετία πριν από το θάνατό του σε ηλικία 71 ετών. Η δισκογραφική εταιρεία ανήκε στα μέλη της οικογένειάς του και πιστεύεται ότι ήθελε να τους βοηθήσει οικονομικά, καθώς και να ηχογραφήσει τα τραγούδια.

Μετά από πτώση στις πωλήσεις δίσκων, ο Κας συνάντησε τον παραγωγό της ροκ ραπ Ρικ Ρούμπιν και εκείνος αποθήκευσε τα τραγούδια.

Οι δυο τους ηχογράφησαν τέσσερα άλμπουμ, τα οποία είχαν μεγάλη αποδοχή από τους κριτικούς και εμπορική επιτυχία, με πρώτο το «American Recordings» που κέρδισε το 1994 Grammy, συγκέντρωσε νεότερο κοινό και οδήγησε στη διασκευή από τον Κας του τραγουδιού των Nine Inch Nails «Hurt» το 2002.

Περισσότερα από 30 χρόνια αργότερα, ο γιος του Κας και η σύζυγός του, Τζουν Κάρτερ Κας θα κυκλοφορήσουν τα 11 τραγούδια με τα φωνητικά και την ακουστική κιθάρα του πατέρα του.

Με συμμετοχές από τον τραγουδιστή της κάντρι Βινς Γκιλ και το ροκ συγκρότημα Black Keys, οι τελικές ηχογραφήσεις έγιναν από μια ομάδα μουσικών που έπαιζαν στο παρελθόν με τον Κας, τον κιθαρίστα Μάρτι Στιούαρτ, του ντράμερ Πιτ Άμποτ tt τον μπασίστα Ντέιβιντ Ρο, ο οποίος πέθανε το 2023.

Το διαφημιστικό υλικό για το άλμπουμ υπόσχεται τραγούδια για «την αγάπη, την οικογένεια, τη λύπη, την ομορφιά, την πνευματική σωτηρία, την επιβίωση, τη λύτρωση και φυσικά το ανάλαφρο χιούμορ για το οποίο ήταν γνωστός ο Τζόνι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.