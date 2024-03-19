Ο Ίντρις Έλμπα σε ρόλο σκηνοθέτη για«Dust To Dreams» με πρωταγωνιστή Seal

Ο πρωταγωνιστής του «Luther», Ίντρις Έλμπα (Idris Elba) πρόκειται να σκηνοθετήσει την ταινία μικρού μήκους «Dust To Dreams» με πρωταγωνιστή τον διάσημο Βρετανο-Νιγηριανό τραγουδιστή και πρώην σύζυγο της Χάιντι Κλουμ, Seal. Μαζί του θα είναι οι πρωταγωνίστριες του Nollywood, Nse Ikpe-Etim, Eku Edewor και Atlanta Bridget Johnson καθώς και η πρώην διαγωνιζόμενη στο «Nigerian Idol» Constance Olatunde.

Με φόντο το Λάγος της Νιγηρίας, η ταινία θα επικεντρωθεί στη σχέση μιας μητέρας και της έφηβης κόρης της, καθώς εκείνη συναντά για πρώτη φορά τον πατέρα της.

Η ταινία είναι μια συνεργασία της EbonyLife Films που ανήκει στην Νιγηριανή μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, Mo Abudu και της African Export Import Bank (Afreximbank) μέσω του Creative Africa Nexus, σύμφωνα με το Deadine.

«Ο Έλμπα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες που έχουν κάνει ποτέ κάτι τέτοιο», δήλωσε η Mo Abudu για τον Ίντρις Έλμπα ο οποίος εκτός από την σκηνοθεσία υπογράφει και το σενάριο. «Είμαι ευτυχής που συνεργάζομαι με την Afreximbank και αυτή την απίστευτα ταλαντούχα ομάδα. Το "Dust To Dreams" είναι μια ιστορία που είναι μέσα στην καρδιά μου και είμαι ενθουσιασμένη που θα τη "ζωντανέψω" με τόσο παθιασμένους συνεργάτες», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

