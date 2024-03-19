Βρήκαν την κατάλληλη αφορμή, επέλεξαν τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη, έκλεισαν πρώτο τραπέζι πίστα και ετοιμάστηκαν για μπουζούκια οι διαγωνιζόμενες για τη σημερινή τους εμφάνιση στο My Style Rocks. Τα looks πρέπει να είναι εντυπωσιακά αλλά να αναδεικνύουν και το στιλ τους.

Σε αρκετές περιπτώσεις οι βαθμολογίες που λαμβάνουν οι διαγωνιζόμενες από τα υπόλοιπα κορίτσια είναι εκ διαμέτρου αντίθετες από αυτές που δίνει η κριτική επιτροπή.

Η εμφάνιση της Νικολίνας απογοητεύει τον Στέλιο Κουδουνάρη σε σημείο που αναφέρει πως είναι μία μέρα χωρίς λόγω ύπαρξής της στον διαγωνισμό.

Υπάρχει όντως η κλίκα με αρχηγό την Μπι για την οποία κάνει λόγο η Φωτεινή; Τι είναι αυτό που παρατηρεί η Άννα Καψάλη ως προς τη βαθμολογία που παίρνει η Ανδριάνα;

Η βαθμολογία της Νικολίνας και της Φωτεινής στην Casablanca και η αιτιολόγησή της προκαλεί τον εκνευρισμό του Στέλιου Κουδουνάρη.

Οι εμφανίσεις είναι κατώτερες των προσδοκιών της επιτροπής και οι άσσοι «έπεφταν βροχή straight through».

MY STYLΕ ROCKS!

Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.