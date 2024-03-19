Survivor - τρέιλερ: Διχασμός στους Κόκκινους – Ένταση στο αγώνισμα

Σα να μην έφτανε η χθεσινή ήττα των Κόκκινων για να δημιουργήσει εσωτερικές προστριβές στην ομάδα ήρθαν και οι κατηγορίες του Φάνη για τον Αλέξη για να προκαλέσουν ρήγμα στη σχέση του με την Ασημίνα.

Τι είναι αυτό που κάνει την Ασημίνα να πιστέψει τα λόγια του Φάνη και ποια θα είναι η αντίδραση του Αλέξη;

Τα ματσαρίσματα στον τρίτο αγώνα ασυλίας κρίνονται στο… δευτερόλεπτο!

Ένα συμβάν ανάμεσα στον Σταμάτη και τον Γιάννη βάζει φωτιά στο Συμβούλιο του νησιού ενώ η ηττημένη ομάδα προσπαθεί να καταλήξει στο πρόσωπο που πρέπει να επιλέξει για υποψήφιο με πολλά διαφορετικά επιχειρήματα να παρουσιάζονται…

