Πώς συνδυάζονται το άγχος και η αποφασιστικότητα για να κερδίσεις 100.000 ευρώ;

Η Δήμητρα Σίμωση ήρθε από τη Χαλκίδα για τον Μονομάχο και σήμερα είναι η σειρά της να παίξει! Αισθάνεται αγχωμένη, αλλά αποφασισμένη να εξοντώσει τους αντιπάλους της και να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα! Κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι και στην 9η και πιο κρίσιμη ερώτηση καταφέρνει να εξοντώσει τους 3 από τους 5 εναπομείναντες αντιπάλους της. Ποια θα είναι η τελική κατάληξη;

Ο Χρήστος Ιατρόπουλος από τη θέση 49 είναι ένας ακόμα τυχερός που μπαίνει στην αρένα του Μονομάχου. Απαντάει πολύ έξυπνα στις πρώτες ερωτήσεις χωρίς να πάρει καμία βοήθεια και όλα δείχνουν ότι έχει λαμπρό μέλλον στο παιχνίδι. Ή μήπως όχι;

Δήμητρα Σίμωση

Χρήστος Ιατρόπουλος

