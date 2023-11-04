Ο «Godzilla» επιστρέφει: Δείτε το τρέιλερ της νέας ταινίας

Το εμβληματικό τέρας "Godzilla" επιστρέφει στην νέα ταινία δράσης με τίτλο "Godzilla Minus One", υπό τη σκηνοθεσία του Ιάπωνα Takashi Yamazaki.

Η επερχόμενη ταινία φέρνει το διάσημο τέρας πίσω στην Ιαπωνία, κάποια στιγμή μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αυτή είναι η πρώτη ταινία "Godzilla" που κυκλοφορεί από το 2018 και θα κάνει πρεμιέρα στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο.

Το "Godzilla Minus One" είναι η 37η ταινία στο μακροχρόνιο franchise των τεράτων της εταιρείας Toho και κάνει πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τόκιο. Η πλοκή διαδραματίζεται καθώς η Ιαπωνία προσπαθεί να ανακάμψει μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο σκηνοθέτης Takashi Yamazaki έχει ως στόχο να αναδείξει τη «ιαπωνική πνευματικότητα» που χαρακτηρίζει το πρωτότυπο έργο του 1954. Τονίζει την αντιμετώπιση θεμάτων όπως ο πόλεμος και τα πυρηνικά όπλα. Επιπλέον, αναφέρει την έννοια του «tatarigami» στην Ιαπωνία, που αναφέρεται σε καλούς και κακούς θεούς, ενώ τονίζει ότι ο Godzilla είναι μισό τέρας και μισό θεός.

Στο cast της ταινίας συμμετέχουν οι Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Munetaka Aoki, Hidetaka Yoshioka, Sakura Ando και Kuranosuke Sasaki.

Το πρώτο επίσημο τρέιλερ κυκλοφόρησε και εντυπωσιάζει, δίνοντας μια τρομακτική και συναρπαστική εικόνα της ταινίας που θα σίγουρα καθηλώσει τους φανς.

