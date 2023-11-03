Συναρπαστικές στιγμές είδαμε και στο αποψινό επεισόδιο του My Style Rocks. Τα κορίτσια έβαλαν τα δυνατά τους για τα εντυπωσιάσουν τόσο τις συμπαίκτριες τους, όσο και την κριτική επιτροπή. Ωστόσο αυτές που έκλεψαν την παράσταση ήταν η Ελεάνα και η Αμάντα, που κατέκτησαν την πρώτη και την δεύτερη θέση αντίστοιχα.

Την ώρα που όλα κυλούσαν ομαλά και η μόδα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, ήρθε η σειρά της Χριστίνας για πασαρέλα. Τότε «άναψαν τα αίματα». Αρχικά η Χριστίνα φόρεσε ωτοασπίδες αγνοώντας όσα έλεγε η Γεωργία για την εμφάνιση της και ο αέρας «μύριζε ένταση».

Αυτό όμως δεν ήταν τίποτα, καθώς στην συνέχεια η παίκτρια του My Style Rocks βγήκε εκτός εαυτού. Τα υπόλοιπα κορίτσια την κατηγόρησαν ότι έχει βοήθεια από πρώην διαγωνιζόμενη και δεν το άντεξε.

Άρχισε να ορύεται, πέταξε την τσάντα της με απίστευτη δύναμη στο πάτωμα και αποχώρησε από το πλατό σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

«Έψαχνε φήμη και χρησιμοποίησε το όνομα μου. Ένα ηχητικό που μου έχει στείλει, έλεγε ότι θα μου κάνεις χάρη γιατί έχεις 150 χιλιάδες ακόλουθους στο Tik Tok. Τελείωσε, γιατί της δίνεται αξία;», είπε ουρλιάζοντας η Χριστίνα για την πρώην παίκτρια.

Τα πνεύματα ηρέμησαν, όμως εκείνη δεν επέστρεψε στο πλατό μέχρι το τέλος του επεισοδίου. Τι μας επιφυλάσσει άραγε διαγωνισμός μόδας;



Πηγή: skai.gr

