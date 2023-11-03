Γειτονιές στο πιάτο στον ΣΚΑΪ: Στην Παραλιακή Αρτέμιδα με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο

Σε έναν πολύ δημοφιλή καλοκαιρινό προορισμό της δεκαετίας του ’80 και του ’90, την Αρτέμιδα, μας ξεναγούν οι «Γειτονιές στο πιάτο» την Κυριακή 5 Νοεμβρίου στις 16.40.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες, σε πληθυσμό, περιοχές της ανατολικής Αττικής η οποία μεταμορφώνεται με γρήγορο ρυθμό από παραθεριστική συνοικία σε τόπο μόνιμης κατοικίας για πολύ κόσμο.

Η περιήγηση στην Αρτέμιδα ξεκινά από το «Bakery» ή όπως το έλεγαν παλιά το Κουλουροποιείο!

Ένας παλιός, οικογενειακός ξυλόφουρνος βρίσκεται στο ίδιο σημείο εδώ και 43 χρόνια και πλέον έχει περάσει στα χέρια της Ιωάννας που συνεχίζει την παράδοση, υπό το άγρυπνο βλέμμα της μητέρας της.

Ακολουθεί ο γνωστός σε κατοίκους και μη «Βαγγέλης». Για πολλά χρόνια στην περιοχή της Λούτσας υπήρχαν πολύ λίγα μαγαζιά για φαγητό και τα περισσότερα ήταν καντίνες. Έτσι ξεκίνησε ο Βαγγέλης, ως μια από τις πιο παλιές καντίνες της περιοχής που βρισκόταν τότε πάνω στο βουνό μέχρι που πήρε την απόφαση να κατέβει στην πόλη.

Επόμενη στάση στο Nissaki Surf Club, ένα μαγαζί που για χρόνια ήταν γνωστό μόνο στους surfers της περιοχής, αλλά τελικά η τοποθεσία του και η εξαιρετική κουζίνα του το έκανε γνωστό σε όλο τον κόσμο.

Τελευταία στάση της ημέρας, ένα από τα πιο διάσημα μαγαζιά της Λούτσας, το ουζερί, ψαροταβέρνα η Χήρα. Σε μια απομονωμένη γωνιά της παραλίας, η Χήρα ξεκίνησε ως καντίνα για σάντουιτς, πέρασε στο τρίπτυχο σαρδέλα, σαλάτα, τηγανητή πατάτα και πλέον είναι μια από τις καλύτερες ψαροταβέρνες της περιοχής.

Η επιστροφή στο στούντιο φέρνει δύο ακόμα απολαυστικές συνταγές από τον Δημήτρη Σκαρμούτσο: χυλοπίτες με μοσχάρι και μανιτάρια και λαυράκι με ζεστή σαλάτα μαυρομάτικα.

Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα σε μια ακόμα γειτονιά!



