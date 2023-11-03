«I’ m a celebrity… Get me out of here!» στον ΣΚΑΪ:Aποχώρηση Τρύφωνα Σαμαρά

Τέσσερις εβδομάδες πέρασαν ήδη για τους celebrities του «I’ m a celebrity… Get me out of here!» στον ΣΚΑΪ, στη μακρινή ζούγκλα του Αγίου Δομίνικου με εκπλήξεις αλλά και νέες προκλήσεις.

Η τέταρτη εβδομάδα ξεκίνησε με την καθιερωμένη μάχη για το «καλό» και το «κακό» camp ενώ λίγο νωρίτερα ο Νίκος Βαμβακούλας ως αρχηγός της Πράσινης ομάδας είχε ορίσει τον Γιώργο Χειμωνέτο αρχηγό της Κίτρινης. Η πρωτοβουλία του έφερε αντιδράσεις στο εσωτερικό της ομάδας του.

Η μεγαλύτερη δοκιμασία για το camp ήταν το ύψος, αφού οι παίκτες έπρεπε να σκαρφαλώσουν και στη συνέχεια να πηδήξουν από μία κατασκευή ύψους 45 μέτρων, έχοντας πρώτα πάρει τα αστέρια τους.

Ο Πάνος Καλίδης νίκησε τον Νίκο Αναδιώτη, η Αγγελική Ηλιάδη έπρεπε να αντιμετωπίσει την Ιωάννα Λίλη αλλά την κέρδισε ο φόβος της για τα ύψη και η νίκη των Κίτρινων κρίθηκε στην τελευταία ανάβαση όταν ο Γιώργος Χειμωνέτος κέρδισε τον BO. Η κίτρινη ομάδα επέστρεψε στο καλό camp όπου τους περίμενε και ένα διπλό κρεβάτι ενώ επιπλέον θα απολαμβάνουν καθημερινά ένα ολόφρεσκο πλήρες πρωινό!

Στο φιλανθρωπικό αγώνισμα συμμετείχαν ο Πάνος Καλίδης με την Emilia Vodos και ο Νίκος Αναδιώτης με την Μαρία Καλάβρια. Οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να φτιάξουν ένα παζλ ενώ βρισκόντουσαν μέσα σε ένα κουτί. Ένας τροχός με διαφορετικά ζωάκια ήταν εκείνος που θα καθόριζε τη συντροφιά που θα είχαν μέσα στο κουτί!

Ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα γύριζαν τον τροχό και σύντομα μαζί με τους παίκτες στο κουτί βρέθηκαν φίδια, ταραντούλες και ποντίκια. Η Μαρία Καλάβρια παρά την προσπάθειά της δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη δοκιμασία και λέγοντας την πρόταση κλειδί «I’m a Celebrity… Get me out of here!» βγήκε από το κουτί.

Ο Πάνος Καλίδης, ο Νίκος Αναδιώτης και η Emilia Vodos ολοκλήρωσαν τα δικά τους παζλ προσθέτοντας 3.000 ευρώ στον κουμπαρά για το έργο αναδάσωσης του «Όλοι Μαζί Μπορούμε».

Ένα πιο fun αγώνισμα περίμενε στη συνέχεια τις δύο ομάδες με αποτέλεσμα την ισοπαλία! Πράσινοι και Κίτρινοι απόλαυσαν μαζί με τον Γιώργο Λιανό και την Καλομοίρα ένα caraoke party στη μέση της ζούγκλας! Μετά το party και τη χαλάρωση οι δύο ομάδες ήρθαν αντιμέτωπες με την απρόσμενη οργή του Μήτσου, του ντόπιου «ελέφαντα»! Νικητές στο παιχνίδι αναδείχθηκαν για ακόμα μία φορά οι Κίτρινοι οι οποίοι πήγαν για ψώνια στο παντοπωλείο της ζούγκλας!

Η πρόθεση του Πάνου Καλίδη και του Γιώργου Χειμωνέτου να μοιραστούν υλικά από το πρωινό τους και φέτες από το κέικ με την αντίπαλη ομάδα χωρίς να ρωτήσουν τους υπόλοιπους έφερε αντιδράσεις από τους Κίτρινους που δεν το θεώρησαν δίκαιο. Όσο πλησίαζε η ώρα για τη δοκιμασία της αποχώρησης ξεκίνησαν τα πηγαδάκια αλλά και οι εντάσεις μεταξύ των Celebrities.

Φτάνοντας στην κρίσιμη ώρα του παιχνιδιού, ο Γιώργος Χειμωνέτος έσωσε τον Νίκο Βαμβακούλα ο οποίος με τη σειρά του έσωσε τον BO, εκείνος τον Νίκο Αναδιώτη που εξαίρεσε τη Μαρία Καλάβρια. Η Μαρία έδωσε τη δική της θετική ψήφο στην Ιωάννα Λίλη η οποία με τη σειρά της έσωσε τον Πάνο Καλίδη κι εκείνος παρότι ένιωθε πιο κοντά στην Αγγελική Ηλιάδη, με τις τελευταίες εξελίξεις, αποφάσισε να σώσει την Emilia Vodos.

Στη δοκιμασία της αποχώρησης αναμετρήθηκαν η Αγγελική Ηλιάδη, ο Τάσος Ξιαρχό και ο Τρύφωνας Σαμαράς ο οποίος τελικά αποφάσισε να μην συμμετέχει βγάζοντας τον εαυτό του έξω από το παιχνίδι. Η αναμέτρηση των άλλων δύο έδειξε νικητή τον Τάσο Ξιαρχό ο οποίος θα είναι πλέον αρχηγός της Κίτρινης ομάδας. Ποιος θα είναι ο αρχηγός της Πράσινης; Θα το μάθουμε την επόμενη Τετάρτη 8/11 στο νέο επεισόδιο του «I’m a Celebrity… Get me out of here!».

Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22.20

#ImACelebrityGR

#SkaitvGR

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.