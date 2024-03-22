Ο Bruce Springsteen επέστρεψε θριαμβευτικά στη σκηνή, καθώς συνέχισε την πολυαναμενόμενη περιοδεία του το βράδυ της Τρίτης, 20 Μαρτίου 2024, αλλά ορισμένοι θαυμαστές παρατήρησαν την εμφανή ομοιότητά του με την Tilda Swinton.

Bruce Springsteen compared to Tilda Swinton in viral photo from tour kickoff https://t.co/OXfYqkNvZ3 pic.twitter.com/gsAfpJPs7V March 21, 2024

«Νόμιζα ότι αυτή ήταν η Tilda Swinton σε έναν νέο ρόλο όπου παίζει έναν παλαιστή», έγραψε ένας θαυμαστής στο X μαζί με μια φωτογραφία του 74χρονου μουσικού που φορούσε ένα καρό πουκάμισο και αποκαλύπτοντας το στήθος του.

Ο 74χρονος τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή του Footprint Center στο Φοίνιξ για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο, όταν αναγκάστηκε να αναβάλει τις συναυλίες του, καθώς έδινε μάχη με την ασθένεια του πεπτικού έλκους.

Η Tilda Swinton

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.