Survivor 2024: Τα κατάφεραν οι Κόκκινοι: Πρώτη νίκη μετά τις τελευταίες αλλαγές  

Άργησαν αλλά τα κατάφεραν οι Κόκκινοι. Μετά από 4 χαμένες ασυλίες η ομάδα βρήκε το σθένος να αντιμετωπίσει τους Μπλε στον αγώνα επάθλου και να πάρει τη νίκη.

Το αγώνισμα όπως κάθε φορά είχε εντάσεις και ιδιαίτερες στιγμές. Σε μία από αυτές, Γκιουλέκας και Σταμάτης έπεσαν ο ένας πάνω στον άλλο, προσπαθώντας να πάρουν τον πόντο.

Λίγο αργότερα γίναμε θεατές σε μια σπάνια αναμέτρηση. Πρωταγωνιστής από τους Κόκκινους και πάλι ο Γκιουλέκας, όμως απέναντί του αυτή τη φορά δεν είχε οποιονδήποτε μπλε, αλλά τον καό του φίλο, τον James. Οι δύο παίκτες πάλεψαν για τον πόντο, όμως δεν έδειξαν τη συνηθισμένη σοβαρότητα...

Επεισοδιακός ήταν και ο πόντος που έπαιξαν Σταυρούλα και Δώρα. Η δύο παίκτριες πέτυχαν τον στόχο ακριβώς την ίδια στιγμή, με αποτέλεσμα να επιστρατεύεται η τεχνολογία για την ανάδειξη της νικήτριας.

Τον τελικό πόντο για τους Κόκκινους έφερε η Κατερίνα Δαλάκα από κοινού με τον Γιώργο Γκιουλέκα.





Πηγή: skai.gr

