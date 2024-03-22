Survivor 2024: Καλά κρατεί το ειδύλλιο Γιάννη & Σταυρούλας: «Μπορεί να έχουμε και βαφτίσια σε λίγο καιρό»

Μπορεί ο Γιάννης Περπατάρης και η Σταυρούλα Χρυσαειδή να βρίσκονται πλέον σε διαφορετικές ομάδες, όμως απ' ό,τι φαίνεται η αλλαγή αυτή δεν είναι αρκετή για να τους κρατήσει χωριστά. Παίκτες αναφέρουν ότι τους έχουν δει να νυχτοπερπατούν μαζί. Η Δώρα μάλιστα περιγράφει ένα περιστατικό όπου πρέπει να τους διέκοψε σε πολύ προσωπική στιγμή, ενώ ο η Δαλάκα ετοιμάζεται για γάμους και βαφτίσια!





