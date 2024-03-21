Λογαριασμός
Survivor 2024- Χριστόφορος: Τους είπα ότι αν ψηφίσουν τον Γκιουλέκα θα αποχωρήσω οικειοθελώς

Νίκος Ρικουνάκης, Γιώργος Παπαχαραλάμπους, Γιάννης Περπατάρης και Χριστόφορος Ταξίδης «μπήκαν στον τάκο» για την παραμονή τους στο παιχνίδι.

Survivor 2024- Χριστόφορος: Aν ψηφίσουν τον Γκιουλέκα θα αποχωρήσω

«Τους είπα ότι αν ψηφίσουν τον Γκιουλέκα θα αποχωρήσω οικειοθελώς», τόνισε στο αποψινό επεισόδιο του Survivor 2024 στον Σκάι ο Χριστόφος Ταξίδης.

Μάλιστα σχολίασε πως φάνηκε να λέει αλήθεια ο Γκιουλέκας όταν έλεγε ότι θέλει να ψηφιστεί.

Ηστάση Γκιουλέκα και  Περπατάρη έχει ξεσηκώσει τους Κόκκινους με τον Αλέξη Παππά να τον παροτρύνει να αλλάξει ομάδα.

Ηστάση Γκιουλέκα και  Περπατάρη έχει ξεσηκώσει τους Κόκκινους με τον Αλέξη Παππά να τον παροτρύνει να αλλάξει ομάδα.

