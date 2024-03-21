«Τους είπα ότι αν ψηφίσουν τον Γκιουλέκα θα αποχωρήσω οικειοθελώς», τόνισε στο αποψινό επεισόδιο του Survivor 2024 στον Σκάι ο Χριστόφος Ταξίδης.

Μάλιστα σχολίασε πως φάνηκε να λέει αλήθεια ο Γκιουλέκας όταν έλεγε ότι θέλει να ψηφιστεί.

Νίκος Ρικουνάκης, Γιώργος Παπαχαραλάμπους, Γιάννης Περπατάρης και Χριστόφορος Ταξίδης «μπήκαν στον τάκο» για την παραμονή τους στο παιχνίδι.

Ηστάση Γκιουλέκα και Περπατάρη έχει ξεσηκώσει τους Κόκκινους με τον Αλέξη Παππά να τον παροτρύνει να αλλάξει ομάδα.

Πηγή: skai.gr

