My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: Νικολίνα και Μπι ήταν οι νικήτριες της ημέρας

Η Νικολίνα και η Μπι ισοβάθμησαν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 10.6 και πήραν από έναν βαθμό στο My Style Rocks στον ΣΚΑΪ.
Η Νικολίνα και η Μπι ισοβάθμησαν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 10.6 και πήραν από ένα βαθμό.
Η Νικολίνα αφαίρεσε βαθμό από τη Φωτεινή και η Μπι από την Ανδριάννα.
Η Ζέτα σχολίασε την εμφάνιση της Σιμόν και εκείνη μίλησε για τον τρόπο βαθμολογίας των παικτριών. «Είσαι βασική, λιτή και απέριττη», είπε η Ζέτα.
Η Σιμόν ανέφερε το ζώο ντικ-ντικ και η Κατερίνα Καραβάτου σάστισε. «Αχ άκουσα τόσο λάθος πράγμα», είπε η παρουσιάστρια.
Οι παίκτριες αντέδρασαν με την εμφάνιση της Φωτεινής. «Άμα θες βάζεις και το βράκι σου ανάποδα και πας», της είπε χαρακτηριστικά η Σιμόν.
Άκρως αποκαλυπτική ήταν η εμφάνιση της Νικολίνας, όπως είπε και η ίδια.
Η Μπι προβληματίστηκε με την εμφάνιση της Ανδριάννας: «προβληματίζομαι, μού φαίνεται η σκέψη σου πολύ ξένη».
Ανέβηκαν οι τόνοι ανάμεσα σε Σιμόν και Ζέτα. «Έχεις πρόβλημα μνήμης», αναρωτήθηκε η Σιμόν με τη Ζέτα να της ζητά να μιλά καλύτερα.
Δείτε την πασαρέλα των κριτών:
Δείτε την πασαρέλα των κοριτσιών:
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.