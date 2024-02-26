My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: Νικολίνα και Μπι ήταν οι νικήτριες της ημέρας

Η Νικολίνα και η Μπι ισοβάθμησαν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 10.6 και πήραν από έναν βαθμό στο My Style Rocks στον ΣΚΑΪ.

Η Νικολίνα και η Μπι ισοβάθμησαν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 10.6 και πήραν από ένα βαθμό.

Η Νικολίνα αφαίρεσε βαθμό από τη Φωτεινή και η Μπι από την Ανδριάννα.

Η Ζέτα σχολίασε την εμφάνιση της Σιμόν και εκείνη μίλησε για τον τρόπο βαθμολογίας των παικτριών. «Είσαι βασική, λιτή και απέριττη», είπε η Ζέτα.

Η Σιμόν ανέφερε το ζώο ντικ-ντικ και η Κατερίνα Καραβάτου σάστισε. «Αχ άκουσα τόσο λάθος πράγμα», είπε η παρουσιάστρια.

Οι παίκτριες αντέδρασαν με την εμφάνιση της Φωτεινής. «Άμα θες βάζεις και το βράκι σου ανάποδα και πας», της είπε χαρακτηριστικά η Σιμόν.



Η Φωτεινή είχε ως concept πριβέ πάρτι γνωστού σταρ του Χόλυγουντ και στη συνέχεια αποκάλυψε πως ο γνωστός σταρ είναι ο Gerard Butler, ο οποίος είναι και φίλος της. «Είναι γκέι; Γιατί με ρωτάνε οι φίλοι μου», τη ρώτησε ο Λάκης Γαβαλάς, με το πλατό να ξεσπά σε γέλια.



Άκρως αποκαλυπτική ήταν η εμφάνιση της Νικολίνας, όπως είπε και η ίδια.

Η Μπι προβληματίστηκε με την εμφάνιση της Ανδριάννας: «προβληματίζομαι, μού φαίνεται η σκέψη σου πολύ ξένη».

Ανέβηκαν οι τόνοι ανάμεσα σε Σιμόν και Ζέτα. «Έχεις πρόβλημα μνήμης», αναρωτήθηκε η Σιμόν με τη Ζέτα να της ζητά να μιλά καλύτερα.

Δείτε την πασαρέλα των κριτών:

Δείτε την πασαρέλα των κοριτσιών:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.