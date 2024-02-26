Η Έντεν Γκόλαν και το τραγούδι της October Rain (Βροχή του Οκτώβρη) είναι η φετινή συμμετοχή που στέλνει το Ισραήλ (πολυνίκης του διαγωνισμού) στην Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στο Μάλμε της Σουηδίας.

Το τραγούδι έχει προκαλέσει πληθώρα αντιδράσεων καθώς πολλοί υποστηρίζουν ότι αναφέρεται στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο ισραηλινό φεστιβάλ μουσικής και στα κιμπούτς, τουλάχιστον 1.160 νεκρούς και 250 ομήρους.

Οι στίχοι του τραγουδιού δεν αναφέρονται ανοιχτά στην επίθεση αλλά ξεκάθαρα την υπονοούν.

«Χορεύοντας στην καταιγίδα/Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε/Πάρε με σπίτι/Και άφησε τον κόσμο πίσω/Και υπόσχομαι ότι δεν θα ξανασυμβεί/Είμαι ακόμα βρεγμένος από αυτή τη βροχή του Οκτωβρίου/Οκτωβριανή βροχή», είναι για παράδειγμα κάποιοι από τους στίχους του τραγουδιού που δημοσίευσε η δημόσια τηλεόραση του Ισραήλ KAN.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Israel Hayom, οι στίχοι του τραγουδιού αναφέρουν ακόμα: «Δεν μένει αέρας να αναπνεύσουμε» και «Ήταν όλοι καλά παιδιά, το καθένα τους».

Το τραγούδι αναφέρεται επίσης στα «λουλούδια», τα οποία η εφημερίδα είπε ότι είναι στρατιωτικός κώδικας για τους θανατηφόρους πολέμους.

Προβληματισμός στην EBU – Απειλεί να αποχωρήσει το Ισραήλ - Παρέμβαση του προέδρου Χέρτζογκ

Μπροστά στις αντιδράσεις, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ενωση (EBU), διοργανώτρια αρχή του διαγωνισμού - «εξετάζει τους στίχους» για να καταλήξει εάν μπορούν να θεωρηθούν πολιτικές δηλώσεις, κάτι που τυπικά η Eurovision απαγορεύει.

«Εάν ένα τραγούδι κριθεί απαράδεκτο για οποιονδήποτε λόγο, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένα νέο τραγούδι ή στίχους, σύμφωνα με τους κανόνες του διαγωνισμού», τόνισε η EBU.

Ωστόσο, ακόμη δεν έχει λάβει τελική απόφαση.

Από την πλευρά της KAN, ανακοίνωσε ότι όντως βρίσκεται «σε συζητήσεις» με την EBU για τη συμμετοχή της χώρας στη Eurovision. Ομως, προειδοποίησε ότι «δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει το τραγούδι».

«Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν εγκριθεί από την EBU, το Ισραήλ δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό», τόνισε η ΚΑΝ.

Η προοπτική μιας απαγόρευσης πυροδότησε οργή από τον ισραηλινό υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Μίκι Ζοχάρ, ο οποίος το χαρακτήρισε «σκανδαλώδες».

Το τραγούδι είναι «συγκινητικό» και «εκφράζει τα συναισθήματα του λαού και της χώρας αυτές τις μέρες και δεν είναι πολιτικό», έγραψε στα social media.

«Πιστεύω ότι είναι σημαντικό για το Ισραήλ να εμφανιστεί στη Eurovision, και αυτό είναι επίσης μια δήλωση γιατί υπάρχουν μισητές που προσπαθούν να μας διώξουν από κάθε σκηνή», δήλωσε από την πλευρά του ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ την Κυριακή, σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Το να είσαι έξυπνος δεν είναι απλώς να έχεις δίκιο», πρόσθεσε.

Mε πληροφορίες από Guardian, BBC

Πηγή: skai.gr

