My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: Η Ζέτα είναι η νικήτρια της ημέρας

Το σημερινό θέμα του My Style Rocks στον ΣΚΑΪ ήταν το «winter white» και η Ζέτα ήταν η παίκτρια που κατάφερε να το διαχειριστεί σωστότερα και να συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία από συμπαίκτριες και κριτές.



Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως η παίκτρια αποφάσισε να πάρει έναν βαθμό από την νέα παίκτρια Casablanca, η οποία έχει ασυλία αυτή την εβδομάδα.



Σε μια αποκάλυψη προχώρησε η Ανδριάνα, η οποία ξεσπώντας σε λυγμούς ανέφερε πως χώρισε από τον σύντροφό της για να βρεθεί στον διαγωνισμό μόδας, επειδή εκείνος είχε πρόβλημα με τα ωράρια της.



Αντιδράσεις σε συμπαίκτριες και κριτές προκάλεσε η εμφάνιση της Casablanca, η οποία ήταν η μοναδική που δεν έμεινε «πιστή» στο «total white» και πρόσθεσε και άλλα χρώματα στο look της.



Ένταση για τη βαθμολογία δημιουργήθηκε μεταξύ της Σιμόν και της Ζέτας, με τις δύο παίκτριες να αναφέρουν πως δεν θα μπορούσαν ποτέ να γίνουν φίλες.



Ενώ και για ακόμα μια φορά, η Φωτεινή αντέδρασε για το γεγονός πως η Ηρώ δηλώνει στιλίστρια.

Η πασαρέλα των κριτών και της παρουσιάστριας:



Η είσοδος των κοριτσιών:

