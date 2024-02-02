My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: H πρεμιέρα του νέου κύκλου τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου

Τα φώτα στην πασαρέλα του My Style Rocks σβήνουν μόνο για να ξανανοίξουν, ακόμη πιο λαμπερά! Το show που αγαπά το στυλ και τη μόδα επιστρέφει στις οθόνες μας, τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου στις 16.15, με νέο κύκλο επεισοδίων και οικοδέσποινα την Κατερίνα Καραβάτου!

Τρεις προσωπικότητες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στο χώρο της μόδας και έχουν καταξιωθεί ως κορυφαίοι επαγγελματίες με τη δημιουργικότητά τους, αναλαμβάνουν τις θέσεις της κριτικής επιτροπής: ο Στέλιος Κουδουνάρης, η Έβελυν Καζαντζόγλου και ο Λάκης Γαβαλάς.

Εννέα fashionistas που αγαπούν τη μόδα, εκφράζονται μέσα από αυτήν και οραματίζονται να εξελιχθούν σε ό,τι αφορά το στυλ, ανεβαίνουν στην πασαρέλα και είναι έτοιμες να ζήσουν την εμπειρία του My Style Rocks!

Έρχονται… για iconic εμφανίσεις!

