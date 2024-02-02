Η Μορτασία είναι η μεγάλη νικήτρια του My Style Rocks. Δείτε την στέψη της από την περσινή νικήτρια του διαγωνισμού, Όλγα Κοτλιδά, αλλά και την πασαρέλα της.



Η Μιμή αποχώρησε πρώτη από τον τελικό

Η Μιμή επέλεξε στην πρώτη της δοκιμασία να πάει στο πάρτι γενεθλίων της, ωστόσο αυτό το look ήταν που της έδωσε τη χαμηλότερη βαθμολογία και την «έβγαλε» εκτός τελικού.

Η πρώτη εμφάνιση της Αμάντας, σε μπουτικ στο Παρίσι:

Η εμφάνισης της Απολλεών σε πάρτι γνωστής τραγουδίστριας

Η Μορτασία πηγαίνει σε after tecno party στο Τόκυο

Η εμφάνιση της Διονυσίας στα μπουζούκια

Δείτε την αποχώρηση της Μιμής και τη βαθμολογία της πρώτης δοκιμασίας.



Η Διονυσία αποχώρησε δεύτερη από τον τελικό

Στη δεύτερη δοκιμασία, η Μορτασία έχει ραντεβού με τη Lady Gaga



Ενώ η Διονυσία πηγαίνει να παρακολουθήσει την όπερα του Παρισιού.



Οι τελευταίες εμφανίσεις των τριών φιναλίστ

Η εμφάνιση της Αμάντας και η έντονη συγκίνησή της με τα λόγια του Στέλιου Κουδουνάρη

Η τελευταία εμφάνιση της Απολλεών και η βεβαιότητα της πως θα βρίσκεται στον τελικό

Η εμφάνιση της Μορτασίας - «Ο μικρός μόρτης που έγινε ξαφνικά πριγκίπισσα»

Η είσοδος των φιναλίστ:

Η τελευταία πασαρέλα των κριτών και της Κατερίνας Καραβάτου:



Πηγή: skai.gr

