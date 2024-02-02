Λογαριασμός
Ο μεγάλος τελικός του My Style Rocks: Νικήτρια η Μορτασία - Δείτε βίντεο

Δείτε τη στέψη της από την περσινή νικήτρια του διαγωνισμού, Όλγα Κοτλιδά, αλλά και την πασαρέλα της

Μορτασία

Η Μορτασία είναι η μεγάλη νικήτρια του My Style Rocks. Δείτε την στέψη της από την περσινή νικήτρια του διαγωνισμού, Όλγα Κοτλιδά, αλλά και την πασαρέλα της.


Η Μιμή αποχώρησε πρώτη από τον τελικό
Η Μιμή επέλεξε στην πρώτη της δοκιμασία να πάει στο πάρτι γενεθλίων της, ωστόσο αυτό το look ήταν που της έδωσε τη χαμηλότερη βαθμολογία και την «έβγαλε» εκτός τελικού.
Η πρώτη εμφάνιση της Αμάντας, σε μπουτικ στο Παρίσι:
Η εμφάνισης της Απολλεών σε πάρτι γνωστής τραγουδίστριας
Η Μορτασία πηγαίνει σε after tecno party στο Τόκυο
Η εμφάνιση της Διονυσίας στα μπουζούκια
Δείτε την αποχώρηση της Μιμής και τη βαθμολογία της πρώτης δοκιμασίας.

Η Διονυσία αποχώρησε δεύτερη από τον τελικό
Στη δεύτερη δοκιμασία, η Μορτασία έχει ραντεβού με τη Lady Gaga

Ενώ η Διονυσία πηγαίνει να παρακολουθήσει την όπερα του Παρισιού.

Οι τελευταίες εμφανίσεις των τριών φιναλίστ 
Η εμφάνιση της  Αμάντας και η έντονη συγκίνησή της με τα λόγια του Στέλιου Κουδουνάρη
Η τελευταία εμφάνιση της Απολλεών και η βεβαιότητα της πως θα βρίσκεται στον τελικό
Η εμφάνιση της Μορτασίας -  «Ο μικρός μόρτης που έγινε ξαφνικά πριγκίπισσα»
Η είσοδος των φιναλίστ:
Η τελευταία πασαρέλα των κριτών και της Κατερίνας Καραβάτου:
 

