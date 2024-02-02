Η Μορτασία είναι η μεγάλη νικήτρια του My Style Rocks. Δείτε την στέψη της από την περσινή νικήτρια του διαγωνισμού, Όλγα Κοτλιδά, αλλά και την πασαρέλα της.
Η Μιμή αποχώρησε πρώτη από τον τελικό
Η εμφάνισης της Απολλεών σε πάρτι γνωστής τραγουδίστριας
Η εμφάνιση της Διονυσίας στα μπουζούκια
Η Διονυσία αποχώρησε δεύτερη από τον τελικό
Στη δεύτερη δοκιμασία, η Μορτασία έχει ραντεβού με τη Lady Gaga
Ενώ η Διονυσία πηγαίνει να παρακολουθήσει την όπερα του Παρισιού.
Οι τελευταίες εμφανίσεις των τριών φιναλίστ
Η εμφάνιση της Αμάντας και η έντονη συγκίνησή της με τα λόγια του Στέλιου Κουδουνάρη
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.