«The Break» με τη Βάσω Λασκαράκη - Δείτε το trailer

Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου στις 17.00, κάνουμε Break στον ΣΚΑΪ με όμορφες συναντήσεις, ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και πολλά θέματα που θα γίνουν το ευχάριστο διάλειμμα της εβδομάδας.

Ο Μιχάλης Ρέππας και ο Θανάσης Παπαθανασίου μιλούν στη Βάσω Λασκαράκη για όσα θα ήθελαν να έχουν πει σε σχέση με το #metoo, για τα λάθη που έκαναν στην καριέρα τους αλλά και για την οικονομική κρίση που τους έκανε να επιστρέψουν στην τηλεόραση.

Οι «Δεκατιανοί», Γιάννης Πιτταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης, μιλούν στη Βάσω για τις επιφυλάξεις τους όσον αφορά τις ψυχαγωγικές εκπομπές που ασχολούνται με την ενημέρωση, για το θέμα που έπαιξαν στον αέρα και «έσπασε» το τηλεφωνικό κέντρο, αλλά και για τις οικογένειές τους.

Ο Ηλίας Μπόγδανος περιγράφει τη ζωή του μετά το Survivor ενώ η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Ορέστης Χαλκιάς και ο Γιώργος Μπένος απαντούν στις «αδιάκριτες ερωτήσεις» της εκπομπής.

Ο Βρεττός Βρεττάκος είναι ο σχεδιαστής πίσω από τις λαμπερές εμφανίσεις των μεγαλύτερων star. Από τη Δέσποινα Βανδή, την Άννα Βίσση και την Ελένη Φουρέιρα, μέχρι τη Beyonce και τη Dua Lipa.

Ακόμη, η ψυχολόγος Σταυρίνα Ψιμοπούλου αναλύει το ερώτημα «Γιατί είμαι μόνη μου;».

Αυτή η εκπομπή δε θα θέλεις να πάει σε break!



The Break

Κάθε Κυριακή στις 17:00, στον ΣΚΑΪ

#TheBreak

