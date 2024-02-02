«Γειτονιές στο πιάτο»: Αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη (Β΄μέρος) - Δείτε το trailer

Η περιήγηση στους γαστρονομικούς θησαυρούς της Θεσσαλονίκης συνεχίζεται και αυτό το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο και τις «Γειτονιές στο πιάτο» να ανακαλύπτουν τις πιο μαγικές γωνιές στη «νύφη του Βορρά».

Το δεύτερο πρωινό στη Θεσσαλονίκη, βρίσκει τον Δημήτρη Σκαρμούτσο στη γειτονιά του Φραγκομαχαλά, στην πιο ωραία ίσως γειτονιά της Θεσσαλονίκης. Καταστήματα, παλιά καφενεία, στενά περάσματα, διατηρητέα κτίρια, εξαιρετικές γεύσεις, υπόγεια και στοές είναι κάποια από τα στοιχεία που συνθέτουν τη σημερινή πραγματικότητα αυτής της γειτονιάς.

Σε μια από αυτές τις στοές συναντάμε και το «Poster», εμπνευστής και σεφ ο Βασίλης Χαμάμ που μετά από χρόνια στο Λονδίνο, επέστρεψε για να βρει εδώτη μαγειρική του στέγη.

Επόμενη στάση, το ιστορικό ψητοπωλείο «Διαγώνιος» που μετρά δεκαετίες επιτυχίας. Εδώ θα δοκιμάσουμε τα διάσημα σουτζουκάκια, σερβιρισμένα με λίγο μπούκοβο και τον πιο νόστιμο γύρο της πόλης.

Το «Τζάνγκο μπαροκαφενές» είναι ένα πολύ ζεστό και προσιτό μαγαζί, ανοιχτό όλη μέρα και πάντα έτοιμο να υποδεχτεί φοιτητές, ντόπιους, τουρίστες ή απλά περαστικούς.

Το «Τριζόνι» είναι το μικρό αδελφάκι από το πολυβραβευμένο «Τριζόνι» στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής και έρχεται με μια πλούσια οικογενειακή παράδοση στο φρέσκο ψάρι και τη διαχείρισή του.

Η επιστροφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου στο στούντιο φέρνει δύο ακόμα απολαυστικές συνταγές κριθαράκι με κοτόπουλο, λιαστή ντομάτα και μανιτάρια και τραγανά spring roll με λαχανικά.

Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα σε μια ακόμα γειτονιά!



