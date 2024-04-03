Ο Βρετανός σταρ της Φόρμουλα 1, Λιούις Χάμιλτον, παραδέχτηκε ότι «μετάνιωσε» που δεν δέχθηκε την πρόταση του Τομ Κρουζ για ρόλο στην ταινία «Top Gun: Maverick».

Στην ταινία του 2022 ο Τομ Κρουζ επαναλαμβάνει τον ρόλο του ως σμηναγός Πιτ "Μάβερικ" Μίτσελ. Η πρώτη ταινία «Top Gun» κυκλοφόρησε το 1986.

Ο Κρουζ και ο Χάμιλτον είναι φίλοι από το 2014 όταν ο σταρ του κινηματογράφου κάλεσε τον οδηγό της Mercedes στα γυρίσματα της ταινίας του «Edge of Tomorrow».

Το 2018, ο Κρουζ έφερε τον Χάμιλτον σε επαφή με τον σκηνοθέτη του «Top Gun: Maverick» Τζόσεφ Κοσίνσκι, ο οποίος του πρότεινε να υποδυθεί έναν από τους πιλότους της ταινίας. Ο Χάμιλτον αρνήθηκε, καθώς τα γυρίσματα διεξάγονταν την ίδια περίοδο με τους αγώνες της F1.

.@LewisHamilton has been a pioneer on self-expression and creative experimentation for athletes — first through his hair, his tattoos, and jewelry; then through music, fashion, and filmmaking. https://t.co/5lJUDqOHBm — GQ Magazine (@GQMagazine) April 1, 2024

«Πρώτον, δεν είχα κάνει μάθημα υποκριτικής» αναφέρει ο Χάμιλτον στο περιοδικό GQ. «Και δεν θέλω να είμαι αυτός που θα απογοητεύσει σε αυτή την ταινία. Και μετά δεύτερον, απλά δεν είχα τον χρόνο να αφιερώσω σε αυτό. Θυμάμαι ότι έπρεπε να το πω στον Τζο και στον Τομ – και μου ράγισε την καρδιά» σημειώνει.

«Και μετά το μετάνιωσα, φυσικά, όταν μου έδειξαν την ταινία και είπα: "Θα μπορούσα να ήμουν εγώ!'».

Ο Χάμιλτον κέρδισε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2018, ενώ η ταινία έμεινε στην ιστορία ως η «σωτηρία του κινηματογράφου» μετά την πανδημία της Covid με περίπου 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης στο GQ, ο Χάμιλτον εξέφρασε την επιθυμία του να επικεντρωθεί στη δημιουργία ταινιών αφού αποσυρθεί από τους αγώνες.

Go behind the scenes of @LewisHamilton’s #GQCreativityAwards cover shoot



Read the cover story and see all the photos here: https://t.co/5lJUDqPfqU pic.twitter.com/kbLqbmxJUn — GQ Magazine (@GQMagazine) April 1, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.