Η Πετρούλα και ο Μιχάλης μπαίνουν για τρίτη φορά στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου», παρέα με τον Μάρκο. Στο σημερινό επεισόδιο, θα αντιμετωπίσουν, τη Γιούλη και τον Παναγιώτη.

Ο Μιχάλης παίρνει την ντουντούκα στο χέρι -για να ακούγεται καλύτερα- και η Πετρούλα αρχίζει να «τρέχει» για να μαγειρέψει «ψαρονέφρι αλα κρεμ με πουρέ πατάτας». Άλλη μία δύσκολη συνταγή στο μενού του ζευγαριού με στόχο να κερδίσουν την ευνοϊκή κριτική του Έκτορα.

Το αντίπαλο ζευγάρι είναι μαζί 20 χρόνια και έχουν ένα all day bar. Διηγούνται στον Μάρκο τη γνωριμία τους, τον γάμο τους αλλά και μία μοναδική ιστορία που άλλαξε τη ζωή τους. Ο Παναγιώτης, ακολουθώντας τις οδηγίες της Γιούλης, θα προσπαθήσει να ετοιμάσει «παπαρδέλες με απάκι». Ο αργός ρυθμός του Παναγιώτη στην εκτέλεση της συνταγής θα θέσει το πιάτο σε κίνδυνο. Θα καταφέρουν τελικά να στήσουν εγκαίρως και να εντυπωσιάσουν τον Έκτορα;

«H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

Δευτέρα με Παρασκευή στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.