Οι σειρές και ταινίες που θα δούμε τον Μάρτιο στο Netflix

Ταινίες που άφησαν εποχή, κλασικά βιβλία και κόμικ που παίρνουν πνοή μέσα από τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, κινούμενα σχέδια και ντοκιμαντέρ για όλη την οικογένεια, ανατριχιαστικά θρίλερ και επιστημονική φαντασία που εξυψώνουν την αδρεναλίνη, εφηβικά δράματα, τα νέα εθιστικά Netflix originals, αλλά και ολοκαίνουριες παραγωγές εμπλουτίζουν το πρόγραμμα του Netflix για αυτόν τον μήνα!

Η Λίστα του Σίντλερ

Η θριλική ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, η οποία συγκαταλέγεται στη λίστα με τις καλύτερες αντιπολεμικές ταινίες όλων των εποχών καταφτάνει στη συλλογή της streaming πλατφόρμας. Η ιστορία του Όσκαρ Σίντλερ, ο οποίος έσωσε πάνω από 1000 παιδικές ζωές από το Ολοκαύτωμα με πρωταγωνιστές τους Liam Neeson, Ralph Fiennes και Ben Kingsley.

*Διαθέσιμη από 1 Απριλίου

Parasyte: Οι Γκρίζοι

Βασισμένο στο ομώνυμο ιαπωνικό μάνγκα, το Parasyte είναι μια ιστορία επιβίωσης, και κυριότερα συμβίωσης. Ένας ιός, ένα εξωγήινο παράσιτο πέφτει από τον ουρανό, ψάχνοντας ξενιστή. Πολύ γρήγορα ολόκληρος ο κόσμος προσβάλλεται από το θανατηφόρο παράσιτο και το τοπίο ολόγυρα μετατρέπεται σε ένα αβυσσαλέο λουτρό αίματος. Την ίδια στιγμή η Su-in, πέφτει θύμα ενός τραγικού αυτοκινητιστικού δυστυχήματος, κοντεύοντας να χάσει την ζωή της. Το παράσιτο που θα την προσβάλλει της σώζει την ζωή, όπως ακριβώς κάνει εκείνη για αυτό. Η Su-in συνειδητοποιεί πως παραμένει άνθρωπος, αν και πλέον μεταλλαγμένη. Πώς θα καταφέρει να συνεργαστεί με την Ομάδα Γκρι για να σώσουν την ανθρωπότητα;

*Διαθέσιμη από 5 Απριλίου

Το Λαβράκι της Δεκαετίας

Μπορεί το Στέμμα να τελείωσε, όμως το βασιλικό δράμα δεν τελειώνει ποτέ. Το Λαβράκι της Δεκαετίας, ζωντανεύει στις οθόνες μας το χρονικό της συνέντευξης του πρίγκιπα Άντριου το 2019, σχετικά με την σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν και τα σκανδαλώδη και ειδεχθή εγκλήματά του. Την συνέντευξη, δηλαδή, που οδήγησε και στο τέλος των δημοσίων καθηκόντων του, αλλά και την αποκρυστάλλωση της ήδη ραγισμένης του εικόνας. Ο βραβευμένος σκηνοθέτης των πρώτων επεισοδίων του Στέμματος, επιστρέφει στα γνώριμα γαλαζοαίματα λημέρια, με μια από τις πιο αξέχαστες συγκρούσεις μεταξύ του παλατιού του Μπάκινχαμ και του BBC. Μια ταινία που μας ξεναγεί στο παρασκήνιο και σε όλα αυτά που οδήγησαν τον πρίγκιπα σε μια από τις πιο αναπάντεχες συνεντεύξεις στην ιστορία της βασιλικής οικογένειας. Πρωταγωνιστούν οι: Μπίλι Πάιπερ, Τζίλιαν Άντερσον, Rufus Sewell.

*Διαθέσιμη από 5 Απριλίου

Ο Γούντι ο Τρυποκάρυδος Πάει Κατασκήνωση

Ένας από τους πιο αγαπημένου ήρωες κινουμένων σχεδίων μικρών και μεγάλων επιστρέφει σε νέες ξεκαρδιστικές περιπέτειες. Ο Γούντι ο Τρυποκάρυδος αποβάλλεται από το δάσος και ψάχνει να βρει το νέο του σπίτι. Την παντοτινή φωλιά του πιστεύει πως βρίσκει στην κατασκήνωση του Καμπ Γιούχου, ωστόσο η σκανδαλιάρική του φύση θα προκαλέσει κι εκεί μπελάδες.

*Διαθέσιμη από 12 Απριλίου

