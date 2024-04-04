Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

My Style Rocks: Inside... out - Oι διαγωνιζόμενες πρέπει να κάνουν τα εσώρουχα…. «εξώρουχα»! Δείτε το τρέιλερ

MY STYLΕ ROCKS! Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ  

My Style Rocks

Μία νέα πρόκληση αντιμετωπίζουν σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks οι οποίες πρέπει να κάνουν τα εσώρουχα…. «εξώρουχα»! Θα πρέπει λοιπόν στα outfit που θα παρουσιάσουν να έχουν εντάξει και κάποιο εσώρουχο στο οποίο θα βασίζεται το styling. Κορσέδες, αθλητικά τοπ, νυχτικά και ζαρτιέρες γίνονται στοιχεία του look με την ελπίδα μίας καλής βαθμολογίας. Πώς πρέπει όμως να συνδυαστούν ώστε το αποτέλεσμα να μη θυμίζει την αρχική τους λειτουργία; 

My Style Rocks

Η Νατάσα ερμηνεύει μετά από αίτημα του Λάκη Γαβαλά το δικό της τραγούδι και ενώ τον πείθει με τη φωνή της δεν καταφέρνει το ίδιο και με το styling που έχει κάνει. 

Δείτε το τρέιλερ:

Το «3» που βάζουν ορισμένες διαγωνιζόμενες στο look της Φωτεινής είναι αδικαιολόγητο στα μάτια της Έβελυν Καζαντζόγλου που ζητά να της εξηγήσουν το σκεπτικό τους. 

Η ένταση ανάμεσα στη Σιμόν και στην Casablanca για τους σχεδιαστές συνεχίζεται…

Το look της Casablanca φαίνεται υποτονικό και πρόχειρο στα μάτια του Στέλιου Κουδουνάρη ενώ η Ζέτα, παρότι φαίνεται πεσμένη στα μάτια της κριτικής επιτροπής, υποστηρίζει πως έχει αφήσει πίσω της τα χθεσινά γεγονότα.

MY STYLΕ ROCKS!
Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ

My style rocks​​ ​ ​

My style rocks​​ ​ ​

My style rocks​​ ​ ​

Social media:

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: My Style Rocks ΣΚΑΪ τηλεόραση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
67 0 Bookmark