Μία νέα πρόκληση αντιμετωπίζουν σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks οι οποίες πρέπει να κάνουν τα εσώρουχα…. «εξώρουχα»! Θα πρέπει λοιπόν στα outfit που θα παρουσιάσουν να έχουν εντάξει και κάποιο εσώρουχο στο οποίο θα βασίζεται το styling. Κορσέδες, αθλητικά τοπ, νυχτικά και ζαρτιέρες γίνονται στοιχεία του look με την ελπίδα μίας καλής βαθμολογίας. Πώς πρέπει όμως να συνδυαστούν ώστε το αποτέλεσμα να μη θυμίζει την αρχική τους λειτουργία;

Η Νατάσα ερμηνεύει μετά από αίτημα του Λάκη Γαβαλά το δικό της τραγούδι και ενώ τον πείθει με τη φωνή της δεν καταφέρνει το ίδιο και με το styling που έχει κάνει.

Δείτε το τρέιλερ:

Το «3» που βάζουν ορισμένες διαγωνιζόμενες στο look της Φωτεινής είναι αδικαιολόγητο στα μάτια της Έβελυν Καζαντζόγλου που ζητά να της εξηγήσουν το σκεπτικό τους.

Η ένταση ανάμεσα στη Σιμόν και στην Casablanca για τους σχεδιαστές συνεχίζεται…

Το look της Casablanca φαίνεται υποτονικό και πρόχειρο στα μάτια του Στέλιου Κουδουνάρη ενώ η Ζέτα, παρότι φαίνεται πεσμένη στα μάτια της κριτικής επιτροπής, υποστηρίζει πως έχει αφήσει πίσω της τα χθεσινά γεγονότα.

MY STYLΕ ROCKS!

Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ

