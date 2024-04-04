Η πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας του Netflix, «Scoop», Τζίλιαν Άντερσον, αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της στην πρωινή εκπομπή «Today» ότι επέστρεψε στα γυρίσματα του «The X-Files», μόλις 10 ημέρες από τη γέννηση της κόρης της Πάιπερ, το 1994.

Σύμφωνα με το People, η ηθοποιός έχει αποκτήσει την μεγαλύτερη κόρη της με τον σχεδιαστή παραγωγής Κλιντ Κλοτζ, ενώ είναι επίσης μητέρα του 15χρονου Όσκαρ και του 17χρονου Φέλιξ με τον πρώην σύζυγό της Μαρκ Γκρίφιθς.

«Αν δεν αισθανόμουν τόσο ένοχη που έμεινα έγκυος στην πρώτη σεζόν, ίσως να φρόντιζα καλύτερα τον εαυτό μου και να σκεφτόμουν περισσότερο τι χρειαζόμουν για το συμφέρον μου εκείνη την εποχή», είπε η ηθοποιός στη Σαβάνα Γκάθρι.

Gillian Anderson Says She 'Not Saying No' to Ryan Coogler's X-Files Reboot: 'Maybe I'll Pop In' https://t.co/b0ZTvnYnz2 — People (@people) April 3, 2024

«Αλλά νομίζω ότι ήμουν τόσο απορροφημένη από τις σκέψεις "παραλίγο να με απολύσουν, θα τα κάνω θάλασσα, θα κάνω ό,τι μου πουν". Οπότε ναι, 10 ημέρες μετά από μια καισαρική τομή. Αλλά ακόμα μιλάμε γι' αυτό, σωστά; Είναι ενδιαφέρον. Ό,τι κι αν ήταν, πριν από 30 χρόνια».

Η Άντερσον μίλησε επίσης για το πάθος της να υπερασπίζεται την ενδυνάμωση των γυναικών, συμπεριλαμβανομένου του βιβλίου της «Want», στο οποίο δημοσιεύει ανώνυμες επιστολές από γυναίκες σε όλο τον κόσμο.

«Μου αρέσει το σκεπτικό που βάζεις σε αυτό. Δεν είναι μόνο εμπνευσμένα αποφθέγματα που λέμε στον εαυτό μας στον καθρέφτη. Εννοείς ότι οι γυναίκες πρέπει να σκέφτονται τι θέλουν», τόνισε η παρουσιάστρια του ΝΒC στην Άντερσον η οποία συμπλήρωσε για το βιβλίο της.

«Και στο τέλος της ημέρας, ίσως αυτό που ξεχωρίζει περισσότερο είναι ο βαθμός στον οποίο οι γυναίκες αγωνίζονται να ζητήσουν αυτό που θέλουν, τόσο στη δουλειά, όσο και σε μια σχέση και στην κρεβατοκάμαρα. Και έτσι, αξίζει να συνεχίσουμε να μιλάμε γι' αυτό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

