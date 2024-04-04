«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Χάος στην κουζίνα- Δείτε το trailer

Ο Δημήτρης Πυργίδης, γνωστός και ως «χάος» από το Big Brother μαζί με την Στέλλα Ανδρεάδου από το Survivor έρχονται στο «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» για να μαγειρέψουν απέναντι στους προηγούμενους νικητές, Παναγιώτη και Γιούλη. Ο συνδυασμός με τον Μάρκο στην κουζίνα είναι ένα «εκρηκτικό κοκτέιλ» κεφιού και τρέλας!

Ο Παναγιώτης και η Γιούλη, με άψογη συνεργασία στην κουζίνα, κατάφεραν να κερδίσουν στο προηγούμενο επεισόδιο. Αυτή τη φορά, ο Παναγιώτης με τον χαρακτηριστικό ρυθμό του μαγειρεύει «ριζότο με γαρίδες», όμως η χαμηλή ταχύτητά του θα «ρίξει» τον Μάρκο σε λήθαργο. Θα ετοιμαστεί το φαγητό εντός χρόνου ή ο Έκτορας θα βρεθεί μπροστά σε ένα άδειο πιάτο;

Ο Δημήτρης και η Στέλλα είναι φίλοι αρκετό καιρό και πιστεύουν πως η χημεία τους θα έχει αποτέλεσμα και στη μαγειρική. Ο Δημήτρης επιφυλάσσει μία έκπληξη στον Μάρκο ενώ παράλληλα καθοδηγεί τη Στέλλα στην κουζίνα για να ετοιμάσει «χοιρινά σουβλάκια με λαχανικά και πατάτες τηγανιτές». Παρόλο το χάος και τον πανικό που επικρατεί στην κουζίνα, θα καταφέρουν να κερδίσουν τους αντιπάλους τους;



«H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

Δευτέρα με Παρασκευή στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

