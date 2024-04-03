My Style Rocks: Η Μπι νικήτρια της ημέρας - Απίστευτη ένταση ανάμεσα σε Ζέτα, Μπι και Νικολίνα

Το σημερινό επεισόδιο «σημαδεύτηκε» από την κατηγορία της Μπι και της Νικολίνας πως η Ζέτα έχει βοήθεια και έτοιμα looks. Νικήτρια της ημέρας αναδείχθηκε η Μπι με 12 βαθμούς, η οποία ξεχώρισε με την εμφάνισή της.

Η Μπι ήταν νικήτρια στην αρχή της 8ης διαγωνιστικής εβδομάδας με 12 βαθμούς και επέλεξε να αφαιρέσει βαθμό από τη Ζέτα.

Η Νατάσα Βελιανίτη εισήλθε στον διαγωνισμό. Είχε συμμετάσχει και το 2018 στον My Style Rocks.

Απίστευτη ένταση προκλήθηκε ανάμεσα σε Ζέτα, Μπι και Νικολίνα. Οι δύο τελευταίες την κατηγόρησαν πως έχει βοήθεια. «Υπάρχουν αποδείξεις», τόνισε η Μπι. «Δεν έχω παίξει ποτέ βρώμικα», απάντησε η Ζέτα, με τη Μπι να δηλώνει πως εκείνη πιστεύει πως παίζει. Οι τόνοι ανέβηκαν και η Ζέτα αποχώρησε από το πλατό.

Τις κατηγορίες της Μπι και της Νικολίνας σχολίασαν οι κριτές. «Εδώ δεν είναι δικαστήριο, είσαι πάρα πολύ άδικη», είπε ο Στέλιος Κουδουνάρης, ενώ η Έβελυν Καζαντζόγλου ανέφερε πως είναι πάρα πολύ άβολο αυτό που συνέβη σήμερα.

Την ώρα της κριτικής της Μπι, το θέμα θίχτηκε εκ νέου και ρώτησε τη Ζέτα αν εκείνη είχε τέτοια στοιχεία αν θα τα έλεγε. «Δεν θα ασχολιόμουν αν έβλεπα κάτι αντίστοιχο για σένα», απάντησε η Ζέτα.

Η Δομινίκη βαθμολόγησε με άσο τη Σιμόν. ««Πώς να βάλω παραπάνω βαθμό σε κάτι που ούτε εγώ δεν βλέπω styling», ενώ νωρίτερα η Σιμόν είχε κάνει την ίδια κριτική στη Δομινίκη.

Δείτε την πασαρέλα των κριτών:

Δείτε την πασαρέλα των διαγωνιζόμενων:

