Katie Holmes: Θα πρωταγωνιστήσει στην αναβίωση του «Our Town» στο Broadway

Ο Τζιμ Πάρσονς και η Κέιτι Χολμς εντάχθηκαν στο καστ της επερχόμενης αναβίωσης στο Μπρόντγουεϊ της παράστασης «Our Town» (Η Μικρή μας Πόλη).

Οι παραγωγοί ανακοίνωσαν τους ηθοποιούς που έχουν επιλεγεί για την παραγωγή, αφού προηγουμένως είχαν γνωστοποιήσει τα σχέδια για την αναβίωση τον Οκτώβριο του 2023.

Το «Our Town» είναι ένα έργο τριών πράξεων του Θόρντον Ουάιλντερ που πρωτοανέβηκε στο Μπρόντγουεϊ το 1938. Το έργο ακολουθεί τους κατοίκους της φανταστικής μικρής πόλης, της Γκρόβερς Κόρνερς στις αρχές του 1900.

Jim Parsons, Katie Holmes, Zoey Deutch to Star in 'Our Town' Revival on Broadway https://t.co/WSrcDPlPkm — The Hollywood Reporter (@THR) April 3, 2024

Οι Πάρσονς και Χολμς θα πρωταγωνιστήσουν με τους Ζόι Ντόιτς, Ρίτσαρντ Τόμας και Μπίλι Γιουτζίν Τζόουνς. Η Κέιτι Χολμς έκανε ντεμπούτο στο Μπρόντγουεϊ το 2008 και εμφανίστηκε τελευαταία φορά στο «Dead Accounts» το 2012.

Το θεατρικό έργο θα σκηνοθετήσει ο βραβευμένος με Tony Κένι Λίον και η πρεμιέρα του στο Barrymore Theatre της Νέας Υόρκης αναμένεται στις 10 Οκτωβρίου.

Αισθάνομαι ευλογημένος και τυχερός που κέρδισα την εμπιστοσύνη του ιδρύματος Ουάιλντερ που θα παρουσιάσω αυτό το κλασικό έργο σε μια άλλη γενιά θεατρόφιλων. Είναι από καιρό διακαής επιθυμία να συνεργαστώ σε μια παραγωγή του Μπρόντγουεϊ τέτοιου μεγέθους που μιλάει τόσο όμορφα και οικεία σε όλους τους ανθρώπους για τον κοινό μας χρόνο στον πλανήτη, τόνισε ο σκηνοθέτης.

Το θεατρικό έργο του 1938 του Θόρντον Ουάιλντερ ανεβαίνει στο Μπρόντγουεϊ πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

