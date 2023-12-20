My Style Rocks: Η Απολλεών νικήτρια, αφαιρώντας βαθμό από τη Διονυσία - Κουδουνάρης: «Ακούς τι λες - Δεν σε αντέχω πραγματικά»

Η Απολλεών ήταν η νικήτρια ημέρας στο My Style Rocks, όμως για να κερδίσει τον επιπλέον βαθμό για το Gala, έπρεπε να τον αφαιρέσει από μία συμπαίκτριά της. Αυτή που επέλεξε ήταν η Διονυσία.

Το concept του επεισοδίου ήταν οι διαγωνιζόμενες να καταφέρουν να συνδυάσουν όσο καλύτερα μπορούσαν την εμφάνισή τους με τις μπότες πάνω το γόνατο.

Εκείνη που το πέτυχε ήταν η Απολλέων και μάλιστα με υψηλή βαθμολογία, 15.9.



Η Μορτασία αναρωτήθηκε αν η Μιμή έχει βοήθεια, καθώς ανέφερε πως οι εικόνες της στο Instagram δεν είναι αυτές που φέρνει στο My Style Rocks.

Ο Δημήτρης Σκουλός συμβούλεψε την Έφη να φέρνει μια πρόταση διαφορετική και όχι ένα σετ. «Εδώ βλέπουμε μια κρεμάστρα με κάτι μαύρο», πρόσθεσε.

Ένταση προκλήθηκε ανάμεσα στην Αμάντα και την Απολλεών. «Βρε Απολλεών μου γιατί πρέπει να περιστρέφονται όλα γύρω από εσένα», αναρωτήθηκε η Αμάντα.

Στη συνέχεια, η κόντρα συνεχίστηκε. «Τα κορίτσια θεωρούν ότι η Απολλεών έχει μια έπαρση και αυτό τους ενοχλεί», συνόψισε ο Δημήτρης Σκουλός. «Είμαι μόνη μου δεν ασχολούμαι με κανέναν και αυτό και μόνο ενοχλεί», πρόσθεσε η Απολλεών.

Η Διονυσία βλέποντας τη βαθμολογία της δήλωσε πως δεν την ενδιαφέρει με τον Στέλιο Κουδουνάρη να απαντά: «μην κουραζόμαστε. Να διώξουμε εσένα αυτή την εβδομάδα, να τελειώνουμε» «Ακούς τι λες; Δεν σε αντέχω πραγματικά».

Δείτε την πασαρέλα των κριτών:

Δείτε την πασαρέλα των κοριτσιών:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.