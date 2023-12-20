Ο Έλτον Τζον αποκάλυψε τα 15 αγαπημένα του τραγούδια που κυκλοφόρησαν τη φετινή χρονιά σε νέα ανάρτηση που κοινοποιήθηκε στα επίσημα κανάλια του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο εμβληματικός καλλιτέχνης - τραγουδιστής, τραγουδοποιός και πιανίστας - δημοσίευσε τη λίστα του στο Instagram τονίζοντας:

«Το 2023 ήταν μια φανταστική χρονιά για νέους καλλιτέχνες και υπέροχα τραγούδια. Υπήρξαν πολλοί νέοι καλλιτέχνες όπως οι David Kushner, Chappell Roan, HotWax, The Last Dinner Party και Elmiene. Όλοι φανταστικοί καλλιτέχνες που πρέπει να προσέξουμε την επόμενη χρονιά».

«Υπήρξαν πολλές υπέροχες γυναίκες φέτος, Baby Queen, Mitski, LOONY και boygenius. Και φυσικά υπήρξαν μερικά υπέροχα χορευτικά τραγούδια από καλλιτέχνες όπως οι CamelPhat και Ali Love, Romy και The Chemical Brothers» ανέφερε.

«Σας ευχαριστώ όλους για τη μουσική σας και ανυπομονώ να ακούσω περισσότερα το 2024» σημείωσε.

Η λίστα με τα αγαπημένα τραγούδια του Έλτον Τζον:

CamelPhat & Ali Love – Compute,

Jalen Ngonda - Come Around and Love Me,

Baby Queen - We Can Be Anything,

Chappell Roan - Red Wine Supernova,

David Kushner – Daylight,

ANOHNI - It Must Change,

Romy - She’s On My Mind,

Mitski - My Love Is Mine All Mine,

Gabriels – Offering,

James Blake - Loading,

Joni Mitchell - Both Sides Now (Live at the Newport Folk Festival, Newport, RI, 7/24/2022),

Stormzy & RAYE - The Weekend,

BERWYN – Bulletproof,

Tom Odell - Black Friday,

boygenius - Not Strong Enough

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.