Ο Θανάσης Ισιδώρου είναι ένας από τους ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του και αυτό το έχει αποδείξει σε πολλές από τις συνεργασίες του, κυρίως θεατρικές. Φέτος, συμμετέχει στη δραματική σειρά του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», που υποδύεται τον Στέφανο και μιλά αποκλειστικά στον skai.gr για αυτή τη συνεργασία και αποκαλύπτει κάποιες από τις εξελίξεις. Ακόμα, αναφέρεται στη μεγάλη επιτυχία που σημειώνει η παράσταση «Η άνοδος του Αρτούρο Ούι», στο θέατρο ARK.

Πώς θα περιγράφατε μέχρι τώρα την τρέχουσα σεζόν;

Για εμένα είναι μια τυχερή σεζόν καθώς συμμετέχω με μόνιμο ρόλο στη δραματική σειρά του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», όπου περνάω πραγματικά τέλεια και στην παράσταση «Η άνοδος του Αρτούρο Ούι» που πάει πολύ καλά!

Τι έχετε αποκομίσει από τη συνεργασία σας με τους «Πανθέους»;

Είναι πρωτόγνωρο να συμμετέχω με μόνιμο ρόλο σε μια τηλεοπτική δουλειά και προσπαθώ να παίρνω και να μαθαίνω συνέχεια πράγματα. Ακόμα, τρελαίνομαι για όλους τους συναδέλφους και τους συντελεστές. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος, διαφορετικός από αυτόν του θεάτρου και ταυτόχρονα πολύ κοντινός.

Με τον Στέφανο που υποδύεστε πόσο κοντά ή μακριά είστε σαν χαρακτήρες;

Μάλλον είμαστε μακριά αλλά θα τον θαύμαζα αν τον γνώριζα. Κάποια πράγματα που έχουμε κοινά είναι ότι αρέσει και σε μένα η ευγένεια, η ειρήνη και η αγάπη. Βέβαια, ο Στέφανος τα έχει όλα στον υπερθετικό βαθμό που μπορεί να είναι υγιές αλλά δεν ξέρω αν είναι ευτυχισμένος κάποιος που το κάνει αυτό.

Θεωρείτε ότι ο Στέφανος είναι αυτό που λέμε «ήρεμη δύναμη»;

Η δύναμή του έρχεται από την αγάπη και αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τη ζωή αλλά άξιο να το προσπαθεί κανείς.

Κατά πόσο η αγάπη προστατεύει τους ανθρώπους από διάφορες καταστάσεις;

Η αγάπη μπορεί να προστατεύσει τους ανθρώπους από διάφορες καταστάσεις που δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς ή δεν έχουμε πρόσβαση, όπως αυτών που ζουν πραγματικά πολύ δύσκολα και ίσως πέρα από τον δυτικό κόσμο. Από εκεί και πέρα, βλέπουμε ανθρώπους που έχουν πόρους αλλά δεν έχουν πάρει αρκετή αγάπη και κατά επέκταση δεν είναι χαρούμενοι ενώ άλλοι νιώθουν ευτυχισμένοι με το τίποτα γιατί έχουν αγάπη γύρω τους. Αυτό το συναίσθημα έχει τεράστια δύναμη. Δεν σας κρύβω ότι ούτε η δική μου ζωή ήταν εύκολη, σε μικρότερη ηλικία, είχα όμως αγάπη και αυτό με προστάτευσε, δεν έμπλεξα! Τώρα, έχω μια πορεία που μου αρέσει και πράγματα που ονειρεύτηκα, γίνονται πραγματικότητα.

Τότε ή τώρα είστε πραγματικά ευτυχισμένος;

Η λέξη ευτυχισμένος είναι λίγο περίεργη. Τώρα, μπορεί να μην είμαι τόσο άνετος αλλά έχω διαφορετικές ευτυχίες από παλαιότερα. Για παράδειγμα, κάποτε είχα τη μητέρα μου, τη γιαγιά μου και δύο φίλους από το σχολείο, που με αυτό ζούσα και με κάλυπτε. Πλέον, έχω το σπίτι μου, τον γάτο μου και έναν κύκλο από καλούς ανθρώπους.

Ο Στέφανος, ενώ ήξερε ότι η Θάλεια δεν τον αγαπούσε και ήταν ερωτευμένη με άλλον άντρα, αποφάσισε να την παντρευτεί. Γιατί;

Ο Στέφανος είναι ρομαντικό παιδί και αγαπάει τη Θάλεια. Έβλεπε ένα κορίτσι πάντα γύρω του, απλά δεν είχε εκφράσει τα συναισθήματά του. Αυτό είναι ένα θέμα της εποχής γιατί τότε δεν εξέφραζες τον έρωτά σου με το.... καμάκι. Από εκεί και πέρα, το στοιχείο της αυτοθυσίας δεν έχω καταφέρει να το ερμηνεύσω στο μυαλό μου.

Η Θάλεια θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται τόσο σκληρά στον Στέφανο ή θα μαλακώσει;

Για να δούμε... (Γελάει). Έχω εμπιστοσύνη στον τρόπο του Στέφανου και ίσως να μην κοιμάται για πάντα κάτω και δίπλα από το κρεβάτι.

Ο πατέρας του, ο Χρυσίνας, θα επηρεάσει τη σχέση τους; Αν ναι, με ποιον τρόπο;

Ο Χρυσίνας κάνει τη ζωή τους δύσκολη σε καθημερινή βάση. Σίγουρα όμως και οι δύο βασανίζονται και θα δούμε με ποιον τρόπο θα επηρεάσει τη σχέση τους. Πάντως, μέχρι τώρα βλέπουμε τη μία πλευρά του άντρα και οι άνθρωποι στις παλιές εποχές και ειδικά στις κλειστές κοινωνίες ήταν πιο άγριοι.

Πλέον, έχουν αρχίσει να αποκαθίστανται οι σχέσεις του Στέφανου με τη Μερόπη;

Όπως βλέπουμε στα τελευταία επεισόδια, η Μερόπη έχει αρχίσει να μαλακώνει απέναντι στον Στέφανο, οπότε κάπου εκεί οδηγείται η σχέση των δύο ηρώων. Πρόκειται για μια ωραία συγγραφική ιδέα και για έναν ηθοποιό είναι πολύ ωραίο να αποκτά συνεχώς νέους παρτενέρ. Πόσο μάλλον την κυρία Μαξίμου. Προσωπικά, όλοι οι παρτενέρ μου με έχουν βοηθήσει και μου έχουν δώσει από ένα κομματάκι.

Η Μερόπη εικάζει ότι ο Δημήτρης ζει! Ποια θα είναι η αντίδραση του Στέφανου;

Αν αυτό τελικά αποδειχτεί, ο Στέφανος θα βρεθεί σε δύσκολη θέση αλλά δεν νομίζω να προδώσει τον εαυτό του και να αλλάξει. Ίσως φροντίσει και για αυτό. Δηλαδή, επειδή η Μερόπη και η Θάλεια δεν θα μπορούν να διαχειριστούν μια τέτοια εξέλιξη, να αναλάβει εκείνος την ευθύνη.

Παράλληλα, συμμετέχετε στην παράσταση «Η άνοδος του Αρτούρο Ούι» που ανεβαίνει στο θέατρο ARK. Μιλήστε μας για αυτή τη συνεργασία.

Η συνεργασία με τον κύριο Μπινιάρη ξεκίνησε, πριν από περίπου τρία χρόνια, στην παράσταση «Ξύπνα Βασίλη». Είναι μία από τις καλύτερες παραστάσεις που έχω την τύχη και την χαρά να βρίσκομαι, όχι απαραίτητα για εισπρακτικούς, καλλιτεχνικούς λόγους κ.ο.κ., αλλά γιατί είναι από τις πιο ουσιώδεις. Ο κύριος Μπινιάρης ξέρει να φτιάχνει ομάδες και αυτό που κάνει γίνεται πολύ οργανωμένα και με όρεξη.

Ποιο είναι το βαθύτερο μήνυμα που περνάτε μέσα από αυτό το έργο;

Το έργο και κατά επέκταση η παράσταση είναι ένας συναγερμός για να ξυπνάμε ξανά γιατί αυτό συμβαίνει συνέχεια. Να αποδεχτούμε ότι υπάρχει ο φασισμός, ο ναζισμός μέσα μας και τον εγείρει η εποχή. Προσπαθεί με κόπο να μας τον καλλιεργήσει και να μας κάνει βίαιους, μισαλλόδοξους και διεφθαρμένους. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε την τάση με την κατάλληλη δυσκολία ή ευκαιρία να αποδεικνύουμε το παραπάνω. Ίσως, να έχουμε γίνει στη ζωή μας χωρίς να το παρατηρήσουμε.

Πηγή: skai.gr

