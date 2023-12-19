Παρελθόν από το My Style Rocks αποτελεί η Ελεάνα, καθώς ήταν μία από τις τρεις παίκτριες που είχαν τη χαμηλότερη βαθμολογία, εκτός από την Έφη που είχε ασυλία.

Οι διαγωνιζόμενες επέλεξαν να σώσουν τη Χριστιάννα, ενώ οι κριτές διάλεξαν την Απολλεών.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης επέλεξε να παραμείνει η Ελεάνα, όμως η Σοφία Χατζηπαντελή και ο Δημήτρης Σκουλός έδωσαν την ψήφο τους στην Απολλεών. Με δάκρυα στα μάτια η Ελεάνα αποχαιρέτησε τις συμπαίκτριές της.

Σε μια μη αναμενόμενη κίνηση προχώρησε η Έφη, η οποία προσέφερε τη θέση της στην Ελεάνα, κάτι όμως που δεν μπόρεσε να γίνει αποδεκτό.



Η νικήτρια της εβδομάδας ήταν η Μιμή και μάλιστα για δεύτερη συνεχόμενη φορά.

Αναφορικά με το διαγωνιστικό μέρος του Gala, το οποίο είχε θέμα το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, υπήρχαν looks που εντυπωσίασαν και άλλα που δεν είχαν styling.

Ένα από αυτά ήταν της Διονυσίας.

Η ίδια κατά τη διάρκεια της κριτικής της από τους κριτές ανέφερε: «Μπορείτε να μου βάλετε βαθμό να φύγω»;

Η Χριστιάννα έβαλε τα κλάματα γιατί δεν εκτιμήθηκε η προσπάθειά της να κάνει styling, παρότι ήταν λανθασμένο.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης τής είπε πως έχει δίκιο.

Ένταση δημιουργήθηκε ανάμεσα στην Ελεάνα και τη Διονυσία, καθώς η Ελεάνα είπε: «Μάζεψε το στόμα σου επιτέλους. Μίλα καλύτερα. Προσβάλλεις ανθρώπους και τη δουλειά τους».

Δείτε την πασαρέλα των κριτών:



Δείτε την πασαρέλα των κοριτσιών:

Πηγή: skai.gr

