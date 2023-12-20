Nicholas Hoult: Πρωταγωνιστεί στο μουσικό βίντεο του «Mess It Up» των Rolling Stones

Οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν το μουσικό βίντεο για το τραγούδι «Mess It Up» από το νέο τους άλμπουμ, «Hackney Diamonds».

Στο βίντεο πρωταγωνιστεί ο Άγγλος ηθοποιός, Νίκολας Χολτ, ως άνδρας που εγκαταλείπει το σπίτι του για να φύγει από μια οικιακή διαμάχη και στη συνέχεια ξεκινά μια περιπέτεια.

Στο σκηνοθετημένο από τον βραβευμένο με Grammy σκηνοθέτη Calmatic, ο Χολτ βγαίνει από μια δύσκολη σχέση.

Το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα λίγες μόλις εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, στο οποίο το θρυλικό συγκρότημα συνδυάζει το κλασικό, μπλουζ-ροκ στυλ με μια ντίσκο, μοντέρνα ποπ προσέγγιση. Το «Mess It Up» είναι το δεύτερο τραγούδι από το «Hackney Diamonds» που συνοδεύεται από μουσικό βίντεο μετά το single «Angry».

Κοινοποιώντας το μουσικό βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram, ο Χολτ αναφέρει: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είμαι σε ένα βίντεο των @therollingstones».

Το άλμπουμ των Σερ Μικ Τζάκερ, Κιθ Ρίτσαρντς και Ρόνι Γουντς είναι το πρώτο με πρωτότυπα τραγούδια μετά από 18 χρόνια και επίσης το πρώτη μετά τον θάνατο του ντράμερ του συγκροτήματος Τσάρλι Γουυότς τον Αύγουστο του 2021.

Ο Νίκολας Χολτ πρόσφατα πρωταγωνίστησε ως κεντρικός χαρακτήρας στην ταινία «Renfield» μαζί με τον Νίκολας Κέιτζ.

