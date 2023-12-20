My Style Rocks: Οι δοκιμασίες συνεχίζονται με μπότες πάνω από το γόνατο - Δείτε το trailer

Η 13η διαγωνιστική εβδομάδα στο My Style Rocks ξεκινάει με καθημερινές δοκιμασίες για τις fashionistas. Το σημερινό task απαιτεί να εντάξουν στο look τους τις over the knee μπότες.

Δείτε το trailer:

Προκειμένου να στηρίξουν την Ελεάνα που αποχώρησε στο προηγούμενο Gala, οι fashionistas αποφασίζουν να φέρουν τη «λάθος τσάντα» με τα look τους.

Ωστόσο, η ένταση ξεκινά από τα πρώτα λεπτά του επεισοδίου καθώς η Απολλεών θεωρεί πως ο λόγος που οι υπόλοιπες διαγωνιζόμενες δεν την ψήφισαν χθες είναι επειδή είναι από τις πιο δυνατές παίκτριες.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή παρατηρούν, κρίνουν και διορθώνουν τα λάθη στις εμφανίσεις των κοριτσιών επεμβαίνοντας δραστικά όπου χρειάζεται.

Μια αλλαγή στους κανονισμούς φέρνει μεγαλύτερη αναστάτωση στις διαγωνιζόμενες καθώς θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τα πράγματα…

Πηγή: skai.gr

